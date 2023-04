Sieben verletzen sich schwer bei Auto-Crash in Niedersachsen

Bei einer Frontalkollision zweier Autos in Auetal (Landkreis Schaumburg) sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben erlitt eine Person bei dem Zusammenstoß am Samstag lebensgefährliche Verletzungen. Den Angaben zufolge krachten zwei Autos frontal ineinander, bevor ein drittes Auto seitlich in einen der Unfallwagen prallte. Ein Mensch wurde in einem Auto eingeklemmt, hieß es. Dieser sei mit schwerem Gerät befreit worden.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelte es sich um eine gerade Strecke, bei der gute Sicht geherrscht habe. Beeinträchtigungen durch das Wetter habe es nicht gegeben. Die Ursache für die Kollision war zunächst unklar.

61-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Ostfriesland

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in Krummhörn (Landkreis Aurich) von der Straße abgekommen und ums Leben gekommen. Er sei am Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte eine Sprecherin der Polizei in Aurich am Samstag mit. Rettungskräfte fanden den Mann laut Feuerwehr nach einem Sturz in einem Feld neben der Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Weshalb er von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar.

69-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist bei Alfhausen (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Sein Wagen sei am Samstag in einer Rechtskurve links von der Straße abgekommen, teilte ein Sprecher der Polizei in Osnabrück mit. Das Auto soll sich überschlagen haben, bevor es frontal in den Baum krachte. Der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 68. Warum der Wagen von der Straße abkam, war noch unklar.

