DSDS: Monika Gajek aus Salzgitter singt sich ins Finale

Was für eine Leistung, was für ein Auftritt! Der Traum von der Karriere als Sängerin geht für Monika Gajek aus Salzgitter weiter. Gegen 23.30 Uhr war am Samstag klar: Die 21-Jährige steht im großen Finale der 20. Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS). In Köln war die Auszubildende als letzte der Konkurrenten auf die Bühne gegangen. Wie schon in der vergangenen Woche hatten ausschließlich die Zuschauer die Wahl. Sie entschieden, wer es in die dritte und letzte Live-Show der 20. Staffel schafft. Nur vier von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekamen ein Ticket für das Finale, das am Samstag, 15. April, erneut im Kölner „Coloneum“, stattfindet. Dann wird entschieden, wer Deutschlands nächster Superstar ist. Für den Sieger oder die Siegerin gibt es einen Plattenvertrag, eine Tour mit Dieter Bohlen und insgesamt 100.000 Euro Preisgeld. Im Rennen sind neben der Salzgitteranerin noch: Kiyan Sepehr Yousefbeik (25) aus Hannover, Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Luzern, Schweiz) sowie Sem Eisinger (29) aus Frankfurt.

Monika Gajek kurz vor ihrem Auftritt im Halbfinale der 20. Staffel von DSDS. Foto: Marvin Weber

Sechs Fakten über "Deutschland sucht den Superstar" Sechs Fakten über Deutschland sucht den Superstar

Monika Gajek aus Salzgitter singt am 15. April in Köln um den Sieg bei DSDS

Das Motto der zweiten Live-Show lautete „Chartbreaker“. In der Jury saßen neben Pop-Titan Dieter Bohlen erneut Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice, moderiert wurde die Sendung von Laura Wontorra. Insgesamt waren noch acht Sägerinnen und Sänger im Wettbewerb. Monika Gajek, die in der ersten Motto-Show in der vergangenen Woche „Königlich“, den DSDS-Siegersong von Marie Wegener aus dem Jahr 2018 präsentiert hatte,sang Samstagabend „Flowers“ von ihrem musikalischen Vorbild Miley Cyrus. „Flowers“ sei ein Song, der wirklich zu ihr passe, sagte die Salzgitteranerin am Mittwoch im Interview mit unserer Zeitung. „Das Lied ist ein wenig schneller als die meisten, die ich bis jetzt bei DSDS gesungen habe. Das heißt, ich kann damit nochmal eine andere Seite von mir zeigen.“ Schlicht und einfach also ein „gute Laune“-Song. Die Jury war sich nach dem Auftritt der Salzgitteranerin einig – eine starke Leistung. „Der Abstand von dir zu den anderen Sängerinnen ist heute noch größer geworden. Ich wünsche dir viel Glück“, lobte Bohlen. Leony sagte: „Ich bin immer verzaubert von Monika. Ich bin ein Fan von dir.“ Die Aufzeichnung der Show sehen Sie übrigens bei RTL+.

Die Fans von Monika Gajek kurz vor Beginn der zweiten Live-Show in Köln. Mittendrin ihr Freund Cem Polat (vorn, mit Herz). Foto: Marvin Weber

Monika Gajek trat in Köln ganz in Gold gekleidet auf. „Ich liebe dieses Kleid. Das Team hat es innerhalb von drei Tagen gemacht. Es ist das Kleid, das Miley Cyrus im Video getragen hat“, freute sich die 21-Jährige kurz vor ihrem großen Auftritt. Wenige Minuten vor Beginn der Sendung hatte die Salzgitteranerin verraten: „Ich bin super nervös, habe aber Vertrauen in den Song und mein Talent. Ich freue mich vor allem darauf, richtig gute Musik zu machen.“

Auch Monika Gajek wurde in der zweiten Live-Show von einem Fan-Team unterstützt. Selbstverständlich war auch ihr Freund Cem Polat wieder im Studio dabei. „Ich bin nervös, aber nicht so nervös wie vergangene Woche“, sagte er kurz vor Beginn der zweiten Live-Show. Selbstverständlich hoffe er, dass seine Freundin es in die dritte schaffe. Im Vorfeld habe er versucht, ihr den Stress zu nehmen. „Ich bin ihre mentale Unterstützung. Ich habe ihr auch gesagt, dass sie gut ist. Das hat sie gezeigt. Sie gehört zu den Favoriten“, sagte Cem Polat zuversichtlich und stolz. Als er sie bei den Vor-Castings erlebt habe, übrigens auch in Köln, habe er ihr gesagt: „Du schaffst es in die Live-Shows.“ Er sollte damit richtig liegen… Für die zweite Live-Show sei er ebenfalls zuversichtlich: „Dieses Lied gibt ihr mehr Sicherheit. Das wird gut. Das weiß sie auch selbst.“ Direkt vor der Sendung war die Stimmung im Studio super, die meisten Besucher hatten sich zunächst im Foyer der Mmc Studios in Köln-Ostendorf versammelt. Viele trugen Shirts mit Fotos der Kandidaten, die sie unterstützen. Fangruppen schrien die Namen „ihrer“ Kandidaten. Mal hallte ein lautes „Aileen“ mal ein lautes „Monika“ durchs Foyer. Dann ging es ins Studio…

Kurz vor dem Start der Sendung: Monika Gajeks Freund Cem Polat (links) und ihr Bruder Sebastian Gajek. Foto: Marvin Weber

Vergangene Woche war Monika Gajek mit ihrer Performance nicht ganz zufrieden: „Königlich“ sei nicht wirklich ihr Song gewesen. Er sei etwas zu hoch für ihre Stimmlage, ein paar Töne saßen schief. Das hätte sie gerne anders gemacht. Und trotzdem habe sie vor Live-Publikum alles gegeben. Und es hat sich gelohnt. Juror Dieter Bohlen nannte sie die beste weibliche Stimme im Wettbewerb. „Ich konnte das am Anfang gar nicht fassen“, sagt Gajek. „Das hat mich so gefreut, weil ich vor dem Song wirklich Angst hatte.“ Gleichzeitig spürt sie aber auch einen höheren Druck, wie sie sagt: „Jetzt muss ich natürlich weiter auf diesem Niveau performen.“

Monika Gajek präsentierte in der zweiten Live-Show in Köln „Flowers“ von Miley Cyrus

Monika Gajek hat ein großes Ziel bereits erreicht: „Ursprünglich war es mir nur wichtig, überhaupt in die Live-Shows zu kommen. Alles danach wäre sozusagen ein Bonus. Aber als ich dann bei der ersten Show auf der Bühne stand, hatte ich so einen großen Spaß. Ich will jetzt alles geben und unbedingt weiterkommen.“

Große Emotionen am Ende der Show

Nach der Urteilsverkündung nahmen Gajeks Eltern sie erst einmal lange in den Arm. Alle drei waren vollkommen aufgelöst und ihnen fehlten die Worte. Nach ein paar Minuten sagt ihre Mutter: „Ich bin so froh, dass unsere Monika ihren Traum leben kann. Sie war immer so selbstkritisch und jetzt hat sie den Beweis, wie gut sie wirklich ist.“

Nach der Show hatte die 21-Jährige Sängerin aus Salzgitter noch ein kurzes Meeting. „Dann will ich mein Weiterkommen erstmal ordentlich mit meinem Freund und meinen Fans feiern“, sagt sie. Ab Sonntag heißt es dann erneut für Gajek: Üben, üben, üben. „Und meine Stimme ein wenig schonen“, fügt sie an. Zum Finale will sie vollkommen fit sein und alles geben können.

Hier lesen Sie mehr zum Thema:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!