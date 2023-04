Peine: Polizei erwischt Mann ohne Fahrerlaubnis gleich zwei Mal

Peine. Nach der ersten Kontrolle am Karfreitag in Peine setzte sich der Mann erneut hinter das Steuer eines BMW. Das hat Konsequenzen. Der Polizei-Überblick.

Den Peiner Polizisten ist am Karfreitag dasselbe Auto gleich zwei Mal aufgefallen. Denn: Erneut saß ein 25-Jähriger am Steuer, den sie vorher schon kontrolliert hatten – und der keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. (Symbolbild)

Ohne Fahrerlaubnis, aber trotzdem zwei Mal am Karfreitag hinter dem Steuer in Peine erwischt: Einen 25-jährigen Mann erwarten nun gleich zwei Strafverfahren wegen desselben Vergehens.

Zunächst hatte die Peiner Polizei den Autofahrer gegen 16.20 Uhr in der Breiten Straße kontrolliert. Der 25-Jährige fuhr einen BMW – war aber nicht in Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. „Ihm wurde die Weiterfahrt sowie das generelle Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt“, erklärt die Polizei. Der Beifahrer – mit gültigem Führerschein – setzte die Fahrt fort.

Zirka drei Stunden später fiel der BMW den Beamten in der Celler Straße erneut auf. Wieder saß der 25-Jährige hinter dem Steuer. Im Anschluss an die erneute Kontrolle stellten die Polizisten den Autoschlüssel sicher.

Peine: Einbruch in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Unbekannte Täter sind zwischen dem 23. März und 7. April auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Straße in Peine gelangt. Aus dem Keller stahlen die Einbrecher Angelutensilien und Werkzeug im Gesamtwert von zirka 3680 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato nicht bekannt. Hinweise gehen telefonisch an die Peiner Polizei unter (05171) 9990.

Peine: Sachbeschädigung an Pkw mit anschließendem Diebstahl eines Teilstücks

Unbekannte haben zudem in der Straße Winkel einen schwarzen VW Golf beschädigt – und zwar zwischen dem 17. März und 6. April. Der Täter brach ein Teilstück des Dachkantenspoilers heraus und nahm dieses mit. Auch zu diesem Fall bittet die Peiner Polizei um Hinweise.

Mehr Nachrichten aus Peine und Umgebung:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!