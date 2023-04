Leiferde. Grausamer Fund vor den Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde: Am Karfreitag lag der Kopf eines toten Wolfes vor der Tür. Die Polizei ermittelt.

Nabu-Artenschutzzentrum Grausamer Fund: Kopf eines toten Wolfes in Leiferde gefunden

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Karfreitag vor dem Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes in Leiferde den Kopf eines toten Wolfes vor die Tür gelegt. Das bestätigte am Samstagmorgen Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums.

Passanten entdecken Wolfskopf und informieren Polizei

Zwei Passanten haben den Wolfskopf in den frühen Morgenstunden entdeckt. Sie riefen umgehend die Polizei an. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Gifhorn, seien die Beamten kurz nach 7 Uhr informiert worden. Sie zogen den zuständige Wolfsberater Karl-Gustav Laser aus Winkel, der ehrenamtlich für Gifhorn und Braunschweig zuständig ist, hinzu. Er betätigte, dass es sich um den abgetrennten Kopf eines Wolfes handelt.

Der abgetrennte Kopf wird derzeit noch im Nabu-Artenschutzzentrum aufbewahrt. Er wird schnellstmöglich ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht. Dort wird der Kadaver untersucht und geprüft, ob der Kopf zu dem Ende März bei Gifhorn gefundenen Torso eines toten Wolfes gehört.

Der Verein Wolfsschutz Deutschland berichtet auf deiner Internetseite über den Fall in Leiferde. Die Tier- und Artenschützer haben Strafanzeige gestellt und setzen eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. „Wir sind absolut entsetzt über diese grausame Tat“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Auch erinnern die Wolfsschützer daran, dass der Wolf unter strengem Schutz stehe und jedes Nachstellen, Verfolgen, oder töten stehe unter Strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis und hohen Bußgeldern.

Dem Verein liegt auch ein Bild vor, dass angeblich den Wolfskopf zeigt – mit abgeschnittener Zunge und einem Stock im Maul. Bilder dazu kursieren auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass es sich dabei um echte Bilder handelt.

Gifhorner Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Ob ein eventueller Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes ohne Kopf vom 23. März werde auch derzeit im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Jagdwilderei überprüft, erklärte ein Sprecher der Polizei. Ende März war auf einem Pendlerparkplatz an der Wolfsburger Straße in Höhe der Einmündung des Calberlaher Damms der Torso eines toten Wolfes gefunden worden. Ein Passant hatte die Polizei informiert. Auch bei diesem Einsatz unterstützte Wolfsberater Laser aus Winkel die Einsatzkräfte.

Anfang 2020 war im Landkreis Gifhorn zuletzt ein toter Wolf gefunden wurden: nahe der Bundesstraße 4 im Waldgebiet Ringelah. Das Tier war wohl Opfer eines Wildunfalls geworden. Im Juli 2019 hatte der Fall einer illegal erschossenen und strangulierten Jungwölfin für Aufsehen gesorgt, die ein Jäger angeschwemmt am Ufer des Elbeseitenkanals zwischen Wittingen und Wunderbüttel gefunden hatte.

