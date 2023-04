Hier brennen in Salzgitter und Umland die Osterfeuer

In Salzgitter finden wieder überall Osterfeuer statt. Vereine und Freiwillige Feuerwehehren veranstalten das Brauchtumsfeuer am 8. und am 9. April. (Archiv)

In vielen Teilen Salzgitters brennenan diesem Osterwochenendewieder die Brauchtumsfeuer. Knapp 20 Vereine und Freiwillige Feuerwehren haben ihre Feuer beim Fachgebiet Umwelt der Stadt Salzgitter angemeldet und wurden genehmigt. Vor dem Start am 8. April blickt die Berufsfeuerwehr entspannt auf die kommenden Tage. Feuerwehrsprecher Marcus Spiller sagt: „Wir bereiten uns nicht auf eine große Einsatzlage oder Brände vor. Aus Erfahrung können wir sagen, dass die Veranstalter sich immer sehr gut um die Feuer kümmern.“ Dennoch gibt er zu beachten: „Bei einem Besuch sollten Eltern weiterhin gut auf ihre Kinder achten. Sie haben die Aufsichtspflicht und Feuer ist natürlich immer spannend.“

Das sind die No-Gos

Ein No-Go sei, Flaschen, Feuerwerkskörper oder andere Fremdkörper ins Feuer zu werfen. Laut Spiller achten die Veranstalter in der Regel aber auch darauf, dass das nicht vorkommt. Was den Konsum von Alkohol betrifft rät Spiller: „Beim Osterfeuer ist es meist besser, ein Bier weniger zu trinken und dafür dann eine Bratwurst mehr zu essen.“

Osterfeuer in Salzgitter

Laut Stadtverwaltung werden die Osterfeuer mit Beginn der Dämmerung entzündet. Unsere Übersicht zeigt, wo überall Feuer stattfinden. Fast alle Osterfeuer in Salzgitter werden am Samstag, 8. April entzündet.

Calbecht: An der Verlängerung des Kniestedter Buschwegs.

Üfingen: Auf dem Hof der Güterverwaltung.

Bruchmachtersen: Auf der Bauernwiese hinter den Kleingärten.

Barum: Am Schützenhaus.

Lobmachtersen: Bei den ehemaligen Kleingärten.

Engerode: In der Nähe des Friedhofs in Engerode.

Sauingen: Am östlichen Ende der Amtsstraße.

Lesse: Am Sangebach/Schützenhaus in Lesse.

Heerte: Auf der Wiese am nördlichen Ortsrand in Heerte.

Ohlendorf: Oberhalb des Sportplatzes in Ohlendorf.

Thiede: Auf dem Festplatz am Sportpark in Thiede.

Groß Mahner: Auf dem neuen Brennplatz in der Nähe der Firma Klauenberg.

Gitter am Schäferstuhl: Auf dem Brennplatz neben der Landebahn auf dem Flugplatz bei Gitter.

Ringelheim: An der Innersten.

Salzgitter-Bad: Auf dem Vereinsgelände des SV Union-Salzgitter an der Friedrich-Ebert-Str. 110 und am Oelber Weg.

Gebhardshagen: Am Feuerwehrhaus, Vor der Burg 19 b.

Beinum: Auf dem Gelände der Feuerwehr, Calbechter Weg 11

Hallendorf: Auf dem Gelände des TSV Hallendorf, Westerholzweg 1.

Wer am 9. April noch nicht genug hat oder ein Osterfeuer am 8. April verpasst hat, wird in Reppner fündig. Dort findet ein Osterfeuer in der Nähe der alten Mühle statt.

Osterfeuer im Umland

Auch im Umland von Salzgitter finden einige Osterfeuer statt. Wo und wann genau, zeigt unsere Übersicht. Am Samstag, 8. April, werden hier Osterfeuer entzündet:

Baddeckenstedt: Am Feuerwehrhaus in Baddeckenstedt.

Binder: Am Feuerwehrhaus in Binder.

Oelber a. w. W.: Am Ortsfeuerplatz am Dorfgemeinschaftshaus.

Burgdorf: Auf dem Sportplatzgelände in Burgdorf.

Berel: An der Feldscheune im Osterfeld.

Nordassel: In der Gemeinde Nordassel (Schwalenberg).

Westerlinde: Am Ortsausgang Westerlinde, In den Rotten.

Steinlah: Auf dem Schulhof in der Schulstraße.

Heere: Auf der Feldmark in Klein Heere, an der ehem. Steinkuhle.

Sehlde: Vor dem Schützenhaus am Hainberg.



Osterfeuer am 9. April im Umland

Am Sonntag, 9. April, geht es im Umland mit diesen Feuern weiter:

Groß Elbe: Am Elber Berg.

Klein Elbe: Am Feuerwehrhaus in Klein Elbe.

Gustedt: Am Feuerwehrhaus in Gustedt.

Haverlah: Am Osterfeuerplatz hinter der Bundesstraße 6.

Rhene: Auf dem Sportplatz in Rhene.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!