Leiferde. Auf der Hauptstraße wurde ein Streifenwagen beschädigt, in der Nähe des Bahnhofs steht ein weiteres Auto.

Ein Passant hat diese Aufnahme von der Festnahme in der Bahnhofstraße gemacht.

Einsatz im Dorf Verfolgungsjagd in Leiferde: Polizei spricht von Festnahme

In dem Ort Leiferde im Kreis Gifhorn gab es Dienstagmittag offenbar eine Verfolgungsfahrt: Die Polizei bestätigt die Festnahme einer Person. Zudem sind in diesem Zusammenhang wenigstens zwei Fahrzeuge beschädigt worden – eins davon war ein Streifenwagen.

Polizei-E-Golf war in Unfall verwickelt

Bei der Verfolgungsjagd wurde ein E-Golf der Polizei Gifhorn auf der Hauptstraße stark beschädigt. Foto: Bernd Behrens

Gegen 12.15 Uhr kam es zu dem Polizeieinsatz. Laut Polizeisprecher Christoph Nowak ist dabei ein E-Golf-Streifenwagen der Polizei Gifhorn auf der Hauptstraße/Ecke Badenbütteler Straße in einem Unfall verwickelt gewesen. Neben dem Wagen lagen auch grüne Trümmer des Unfallgegners. Mehrere Straßen waren danach komplett gesperrt.

Ein weiterer beschädigter Wagen mit grünem Lack stand an der Einfahrt der Bahnhofsstraße – gestoppt und abgeriegelt durch Fahrzeuge der Polizei. Nach Aussagen von Passanten haben die Polizisten den Fahrer des grünen Wagens an dieser Stelle festgenommen. Derzeit sind die Beamten noch mit der Beweisaufnahme an den Unfallorten beschäftigt.

Staatsanwaltschaft kündigt weitere Informationen für Nachmittag an

Wegen des laufenden Verfahrens gibt Nowak zurzeit keine weiteren Informationen preis. Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, Christina Wotschke, kündigte an, dass es im Laufe des Nachmittags weitere Informationen von ihr gäbe.

