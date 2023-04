LKW-Fahrer rammt Polizeiauto in Helmstedt – 1,32 Promille

Helmstedt. Ausgerechnet gegen einen Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei ist am Dienstagmorgen ein LKW-Fahrer in Helmstedt gefahren.

Gerammt hat ein LKW-Fahrer am Dienstagmorgen in Helmstedt ausgerechnet ein Fahrzeug der Autobahnpolizei. Laut Polizeimitteilung wollte der 32-jährige Fahrer an der Raststätte Helmstedt-Süd rückwärts rangieren, als er mit dem Heck seines LKW gegen den Streifenwagen geriet. Die dem Auto zugehörigen Polizisten befanden sich laut Mitteilung während des Unfalls nicht im Fahrzeug.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten laut Polizei einen Alkoholgeruch in der Atemluft des Sattelzugführers fest. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,32 Promille ergeben – der Mann musste seinen Führerschein abgeben und sich im Krankenhaus Blut abnehmen lassen, heißt es weiter.

Der Schaden am Polizeiauto belaufe sich schätzungsweise auf 2.000 Euro.

