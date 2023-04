Die Piep-Show beginnt: Braunschweigs Osterküken sind geschlüpft

Es muss anstrengend sein, mit dem Schnabel ein Loch in die Eischale zu picken. Das sieht man dem Küken an, von dem bisher nur nasse Federn durch eine kleine Lücke in der Schale zu sehen sind. Es bewegt sich zaghaft im Brüter, dann ist wieder Ruhe, dann wiegt das ganze Ei wie von Zauberhand hin und her.

Zauber ist natürlich nicht im Spiel, ein Küken will raus. Lange kann es nicht mehr dauern. Vier bis fünf Stunden brauchen die Küken im Durchschnitt, bis sie geschlüpft sind, auch die diesjährigen Osterküken im Braunschweiger Naturhistorischen Museum. Aber es könne auch schon mal länger dauern, sagt Tanja Stegemann, stellvertretende Leiterin des Museums. „Zuerst picken sie mit dem Schnabel ein Loch, dann ruhen sie sich erstmal aus.“

32 Küken haben es bereits geschafft und können ab dem 4. bis zum 16. April live im Museum angeschaut werden. Am 1. April ist das erste Küken geschlüpft und weitere 26 Küken könnten noch dazu kommen. Eingangs waren 104 Eier bebrütet worden, berichtet Stegemann. Doch beim sogenannten Schieren – einer Methode, um das Innere des Eis beurteilen zu können – habe sich herausgestellt, dass nur 58 Eier befruchtet waren.

„Seramas gehen erhobenen Hauptes durchs Leben“

Die Eier dreier Hühnerrassen kommen vom Tier- und Ökogarten Peine. An ihn gehen die Küken am 17. April auch wieder zurück. Zu sehen sind im Naturhistorischen Museum Dresdner Hühner, Seramas und Zwergseidenhühner. Cathleen Sorgalla, die sich als wissenschaftliche Volontärin am Naturhistorischen Museum um die Osterküken kümmert und auch eine begleitende Ausstellung zusammengestellt hat, sagt, dass sich die Rassen deutlich unterscheiden.

Das Dresdner Huhn sei ein Nutztier, das sowohl für die Eier- als auch Fleischproduktion gezogen werde. Seramas hingegen würden der Schönheit wegen geschätzt. „Sie sind eine kleine Rasse, aber sehr stolz. Sie gehen erhobenen Hauptes durch ihr Leben“, so Sorgalla. Die Zwergseidenhühner haben ein besonderes Gefieder, das eher an Fell erinnert.

Das 27. Jahr in Folge werden nun schon Osterküken im Naturhistorischen Museum bebrütet. Nach der Corona-Pandemie gibt es erstmals keine Einschränkungen mehr beim Besuch. Zwei Jahre lang konnten die Küken gar nur per Videostream beim Schlüpfen beobachtet werden. 2020 gab es erstmals diese Möglichkeit. Und das soll auch beibehalten werden. Auch in diesem Jahr war und ist dies möglich: Am 17. März ist die „Piep-Show“ gestartet. Im Livestream auf dem Youtube-Kanal des Naturhistorischen Museums ist das Treiben gut zu sehen. Da kabbeln die geschlüpften Küken um einen Platz im Futtertrog. Sie drängen sich dicht aneinander. Gleich daneben die Eier, die es bei Temperaturen von 37 bis 37,8 Grad kuschelig warm haben.

Neben dem Osterküken-Gehege informiert eine Ausstellung über das Ei

19 bis 21 Tage dauere es in der Regel, bis die Küken schlüpfen, so Sorgalla. Neben der Wärme spiele auch die Luftfeuchtigkeit eine große Rolle. In den ersten 18 Tagen werde sie bei 60 Prozent gehalten, dann auf 80 Prozent erhöht. Dadurch werde die Schale weicher, was das Schlüpfen erleichtere.

In der angrenzenden Ausstellung erfahren die Besucher etwas über das Ei an sich. „Viele denken beim Ei an das Hühnerei, aber es gibt viele unterschiedliche Sorten“, sagt Sorgalla. In Vitrinen sind Schlangen- und Straußeneier ausgestellt, es sind kleine Rotkehlchen-Eier zu sehen und solche vom Ameisenigel. Sie sind dunkelgrün, gesprenkelt oder schneeweiß. Und auch die geknackten Schalen der ersten Osterküken werden ausgestellt. Gleich daneben das Gehege der Osterküken – und im ganzen Raum das Piepen der Küken, die sich dicht aneinander unter der Wärmelampe zusammenkuscheln.

Workshop „Rund um die Piep-Show“

Die Ausstellung im Naturhistorischen Museum ist noch bis zum 16. April geöffnet. Am 11. April bietet das Museum den Workshop „Rund um die Piep-Show“ für Kinder von 6 bis 17 Jahren an. Dabei wird zum Beispiel den Fragen nachgegangen, warum das Ei nicht zerbricht, wenn sich die Henne auf das Nest setzt, was das Huhn mit Dinosauriern zu tun hat – und es werden Phänomene des Hühner-Eis erforscht. Um Anmeldung wird gebeten an info.snhm@3landesmuseen.de oder per Telefon 0531/1225 3000.

