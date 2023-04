Konrad-Koch-Quartier evakuiert – Brandmeldeanlage ausgelöst

Braunschweig. Am Montagmittag wurde das Konrad-Koch-Quartier in Braunschweig evakuiert. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus – und beendete ihn schnell.

Am Montagmittag wurde die Brandmeldeanlage im Konrad-Koch-Quartier in Braunschweig ausgelöst, teilt die Feuerwehr mit. Wer also bei Rewe, Primark, Go Asia oder Decathlon einkaufen war, musste laut Ansage das Gebäude verlassen. Doch die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben – eine unbekannte Person habe einen Druckknopfmelder betätigt, das habe die Brandmeldeanlage ausgelöst. Wenn die aktiv ist, laufen automatisch Ansagen zur Evakuierung.

Evakuierung im Konrad-Koch-Quartier – Feuerwehr gibt Entwarnung

Auf Nachfrage versichert die Feuerwehr, dass es nicht brannte. Aus welchem Grund der Alarm ausgelöst wurde, sei bisher unklar.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!