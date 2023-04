Danndorf: Frau aus Auto geschleudert – lebensgefährlicher Unfall

Danndorf. Bei Danndorf ist am Samstagvormittag eine Frau aus ihrem Auto geschleudert worden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie abtransportiert.

Zum Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau ist es am Samstagvormittag bei Danndorf gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei eine 24-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem Auto auf der K60 aus Neuhaus kommend in Richtung Danndorf gefahren. „In einer leichten Linkskurve kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab“, heißt es in der Polizeimitteilung.

24-Jährige verletzt sich bei Danndorf lebensgefährlich

Der Wagen der Frau überschlug sich mehrfach – die 24-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Dabei hat sich die Frau lebensgefährlich verletzt. Das Auto kam auf einem Feld zum Erliegen. Per Rettungshubschrauber ist die Frau ins Wolfsburger Klinikum gebracht worden. Dort werde sei sie intensivmedizinisch behandelt worden. Das Auto erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden.

