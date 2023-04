Niedersachsen: Frau verletzt Fußgänger an Ampel schwer

Osnabrück. In Stade entdecken Polizisten zufällig einen Brand. In Niedersachsen hat es mehrere Unfälle gegeben. Der Überblick.

Ein 55-Jähriger ist an einer Fußgängerampel in Osnabrück von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 34-Jährige war mit ihrem Auto am Samstag in eine Straße abgebogen und fuhr dort auf den Fußgänger, der die Fußgängerampel bei Grün überquerte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 55-Jährige kam ins Krankenhaus, die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei entdeckt Brand in Wohnung – ein Schwerverletzter

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Stade zufällig ein Feuer in einem Wohnhaus entdeckt. Ein 59 Jahre alter Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seine 57 Jahre alte Lebensgefährtin sowie ein 28 Jahre alter Polizist wurden leicht verletzt.

Die Beamten eines Streifenwagens bemerkten in der Nacht zum Sonntag Brandgeruch und hörten den Alarm eines Rauchmelders, wie die Polizei mitteilte. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte es, aus der Wohnung drangen Hilferufe.

Die Polizisten alarmierten die Feuerwehr und versuchten, die Wohnungstür aufzubrechen, jedoch erfolglos. Kurz darauf erschien die 57 Jahre alte Lebensgefährtin des 59-jährigen Wohnungsinhabers und öffnete die Tür. Aufgrund der starken Rauchentwicklung betrat die Feuerwehr die Räume unter schwerem Atemschutz und rettete den 59 Jahre alten Bewohner.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein auf dem Herd stehender Topf mit Speisen und danach die Dunstabzugshaube in Brand geraten. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 80.000 Euro.

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Transporter

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Haselünne (Landkreis Emsland) verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer eines Transporters übersah am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben das vorfahrtsberechtigte Auto eines 22-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 61 Jahre alte Beifahrerin in dem Pkw schwer verletzt. Die übrigen Mitfahrer in dem Wagen - darunter ein elfjähriges Kind - sowie beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Die 61-jährige Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sturz mit Roller: Fahrer und Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Rollerfahrer und sein Beifahrer sind bei einem Unfall in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) lebensgefährlich verletzt worden. Der 40-jährige Fahrer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorroller in ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er und sein 24 Jahre alter Sozius wurden am Unfallort ärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Pedelecfahrer mit 2,7 Promille unterwegs

Ein Pedelecfahrer ist mit 2,7 Promille Alkohol im Blut im Emsland unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den betrunkenen 35-Jährigen am Samstag in Lathen. Der Mann war in Schlangenlinien die Straße entlang gefahren und den Beamten aufgefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der aggressive 35-Jährige kam zunächst zur Blutentnahme ins Krankenhaus und dann zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

