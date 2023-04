Niedersachsen: Autofahrer weicht Reh aus – Verletzte

Wildeshausen. Ein 21-Jähriger hat sich in Niedersachsen beim Autounfall schwer verletzt. In Bremen zerstört ein Brand ein Haus. Der Polizei-Überblick.

Weil ein Fahrer einem Reh ausgewichen sein soll, ist es in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vier junge Männer wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 21 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen, die Mitfahrer nach Angaben der Polizei eher leichte. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf einer Kreisstraße. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf etwa 10.000 Euro.

Brand zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus in Bremen

Ein Brand hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremen am frühen Samstagmorgen vollständig zerstört. Bis auf den Verdacht auf eine Rauchvergiftung bei einer Person wurde bei dem Brand jedoch niemand verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unbekannt.

Einsatzkräfte holten laut den Angaben drei Menschen aus dem Gebäude im Stadtteil Findorff, die das Haus aufgrund der Rauchentwicklung nicht mehr gefahrlos verlassen konnten. Fünf weitere Bewohner des Hauses hatten sich demnach selbstständig ins Freie retten können. Der Brand wurde laut der Feuerwehr schnell gelöscht. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lesen Sie mehr:

