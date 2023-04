Hier gibt’s das leckerste Eis im Landkreis Gifhorn

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Hier eine Kostprobe ihres Schokoladeneises. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags.

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Hier eine Kostprobe ihres Marzipaneises. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags.

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Hier eine Kostprobe ihres Erdbeereises. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags.

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Die Eismacherin verwendet keine künstlichen Zusatzstoffe und keine künstlichen Aromen. Ihr Gurkeneis ist bei Eisfans sehr beliebt. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags.

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Die Eismacherin verwendet keine künstlichen Zusatzstoffe und keine künstlichen Aromen. Ihr Gurkeneis ist bei Eisfans sehr beliebt. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags.

So schmeckt der Frühling! Endlich wieder Temperaturen über zehn Grad, gelegentlich etwas Sonne – da lassen sich Gifhornerinnen und Gifhorner schon mal gern das erste Eis schmecken. Gut, dass die Eiscafés wieder öffnet haben. Hier ein kleiner Überblick.

Eiscafé Adria in Gifhorn

Mehr als 35 verschiedene Sorten hält das Eiscafé Adria am Gifhorner Schillerplatz zu Hochzeiten im Sommer für die Kunden parat. Spezialitäten wie Toffifee-, Kinder-Bueno und Hanuta-Eis kamen vergangenes Jahr neu in die Kühltruhe.

Anderson Lopes betreibt auch ein Eiscafé in Lehre/Kreis Helmstedt. Foto: Reiner Silberstein

Neben den eisgekühlten Leckereien setzt das Team um Anderson Lopes nun auch vermehrt auf Kuchen-Angebote – Tiramisu war ohnehin schon ein Renner. Künftig soll es jede Woche wechseln, dazu stehen auch Crêpes und Waffeln auf der Karte.

Adresse: Schillerplatz 1, 38518 Gifhorn

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 9.30 bis 22 Uhr, So: 10 bis 22 Uhr, bis Ende November

Telefon: (05371) 52319, kein Lieferservice

Preise: Kugel 1,50 Euro, Spaghetti-Eis ab 8 Euro, Cappuccino 2,90 Euro

Spezialitäten: Hausbecher (Früchtemix mit Orange, Apfel, Annanas und Wassermelone), Toffifee-, Kinder-Bueno- und Hanuta-Eis, Pizza-Eis

Beliebteste Sorten: Vanille, Snickers, Kinderschokolade

Neue Sorte 2023: „Noch in der Findung“

Internet: Auf Facebook unter „Eiscafe Adria Gifhorn“

Eiscafé Dolomiti in Gifhorn

1959 im Steinweg 38 eröffnet, ist das Eiscafé Dolomiti der Familie Giacomel Gifhorn und dem Standort immer treu geblieben. Da haben sich längst Freundschaften über das Eis hinaus entwickelt.

Im Gifhorner Eiscafé Dolomiti schreibt die Familie Service groß. Foto: Christian Franz

Generationen treffen sich bei Dolomiti im heimeligen Café mit niedriger Decke oder im sonnenbeschirmten Freiluftbereich gern auch mal zu heißen Waffeln oder Kuchen. „Wenn wir im Herbst gehen, fließen Tränen. Dafür ist die Freude bei der Wiederöffnung im März um so größer“, berichtet Familienoberhaupt Giovanni Giacomel, der den Laden mit fünf Familienmitgliedern, zwei Verwandten und Saisonkräften am Laufen hält.

Adresse: Steinweg 38, 38518 Gifhorn

Öffnungszeiten: 10 bis 22 Uhr

Telefon: Für Lieferservice auf Bestellung per Anruf oder Whatsapp unter 0172/9734374. Mindestbestellwert 10 Euro plus Spritgeld.

Preise: Kugel 1,50 Euro, Spaghetti-Eis ab 6 Euro, Cappuccino 2,70 Euro

Spezialitäten: Spaghetti-Eis in allen Variationen

Beliebteste Sorten: Vanille, Cookies, Stracciatella

Neue Sorte 2023: Cookies mit Erdbeeren und Cerealien

Internet: Auf Facebook und Instagram unter „Dolomiti Gifhorn“

Eiscafé Coletti in Gifhorn

Zum Thema Eis-Coletti in Gifhorn kommt Chefin Donatella Coletti erst gar nicht zu Wort. „Das beste Eiscafé in Gifhorn“, beteuert eine Kundin dem Reporter.

Im Eiscafé Coletti in Gifhorn gibt es bunte Sorten in familiärer Atmosphäre. Foto: Christian Franz

Wunderbar familiär laufe es in dem 1967 eröffneten Traditionshaus. De Clou sei die Eistheke. Die Eistruhen für die Dutzenden bunten Sorten seien so niedrig angebracht, dass Kinder ohne Hilfe alles im Blick hätten und sich ihre Eistüte selbst zusammenstellen könnten. Ja, da macht sich die Erfahrung der Eis-Familie Coletti bezahlt. Donatella Coletti macht viel nach Gefühl. Die Anzahl der Plätze? „Gedrängt voll ist es am schönsten.“ Und ein Grund zum Schlecken findet sich immer – bei stets hausgemachten Eissorten. Oder einfach nur ein Kaffeekränzchen beim Cappuccino.

Adresse: Steinweg 24, 38518 Gifhorn

Öffnungszeiten: 9 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags 10 bis 22 Uhr

Telefon: 05371/3843

Preise: Kugel 1,30 Euro, Spaghetti-Eis 6,20 Euro, Cappuccino 2,50 Euro

Spezialitäten: Spaghetti-Eis, heiße Waffeln

Beliebteste Sorten: Vanille, Schokolade, Zitrone mit Basilikum

Neue Sorte 2023: Apfelstrudel

Internet: Auf Facebook und Instagram unter „Coletti Gifhorn“

Eiscafé Guzzo in Brome

Seit 20 Jahren freuen sich nicht nur die Bromer über das italienische Eis von Biagio Guzzo und seinem Team. „Eigenproduktion mit Herz und Seele“ ist ihr Leitbild.

Das Eiscafé Guzzo in Brome feiert im April 20-jähriges Bestehen. Rund 25 Sorten Eis von Stracciatella bis zum Erdbeer-Traum, von Aprikose-Joghurt über Marshmallow bis zu Pistacchio Sicilia. Foto: Dirk Kühn / FMN

Das Eiscafé in der Bahnhofstraße feiert am 20. April 20-jähriges Bestehen mit einem kleinen Jubiläumsfest. Begonnen hat Biagio Guzzo schon 1995 mit dem Eisverkauf – zunächst mobil im Eiswagen in Wolfsburg und Oebisfelde. 2003 eröffnete er das Eiscafé in Brome. Mittlerweile gibt es Niederlassungen in Salzwedel, Arendsee, Pretzier und Gardelegen. Produziert wird das Guzzo-Eis in Brome.

Rund 25 Sorten stehen zur Auswahl, Klassiker wie Vanille, Stracciatella, Haselnuss und Schokolade gehören dazu, aber auch Joghurt-Holunder oder Salz-Karamell. Beliebte Fruchteissorten sind Wassermelone und Apfel. Auch Pfefferminz werde immer wieder nachgefragt, erzählt Chefin Olga Guzzo. Außerdem gibt es Premium-Sorten wie Erdbeertraum oder Pistacchio Sicilia. Auch Kuchen wird angeboten.

Beliebt bei den Gästen ist die große überdachte Terrasse mit knapp 20 Tischen. Das Besondere am Eis bringt das Guzzo-Team so auf den Punkt: „Speiseeis ist kein Dessert. Es ist keine Nachspeise. Eiscreme ist ein Konzept des Glücks!“

Adresse: Bahnhofstraße 40, 38465 Brome

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr, Ostersonntag ab 14 Uhr, im Sommer bis 21 Uhr

Telefon: (05833) 955033,

Mail: guzzomaster@gmail.com

Preise: Kugel Eis 1,50 Euro, Premium-Sorten 2,00, Spaghetti-Eis 6,50, Cappuccino 2,90 Euro

Spezialitäten: Erdbeertraum, Pistacchio Sicilia

Internet: www.guzzoeis.com, auch auf Instagram und Facebook

Eiscafé in Ummern

Das Eiscafé in Ummern ist ein bemerkenswertes Kleinod in dörflicher Idylle. Birgit Klein-Wagner betreibt die Eisdiele seit 2010 und hat sich vor allem deshalb bei Eis-Liebhabern einen Namen gemacht, weil sie bei der Herstellung großen Wert auf Ursprünglichkeit und Geschmack legt.

Birgit Klein-Wagners Eiscafé in Ummern nahe an der Grenze zum Landkreis Celle ist ein Kleinod unter den Eisdielen. Die Eismacherin verwendet keine künstlichen Zusatzstoffe und keine künstlichen Aromen. Ihr Gurkeneis ist bei Eisfans sehr beliebt. Geöffnet ist nur freitags, samstags und sonntags. Foto: Dirk Kühn / FMN

Sie verzichtet auf Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. „Keine Fette, keine Öle, keine Aromastoffe, es ist ein bisschen anderes Konzept“, sagt sie. Gelernt hat sie die Eisproduktion an einer Eisfachschule, das Eiscafé führt sie im Alleinbetrieb. Geöffnet ist freitags, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr. Im Angebot hat sie 12 Sorten.

„Früchtebecher gibt es bei mir nicht.“ Dafür aber Gurkeneis (ab Ostern) oder Haselnuss mit selbst gerösteten Nüssen. Einige Sorten wie Aronia gibt es nur saisonal, eben wenn die Aronia-Beeren reif sind. Sehr beliebt sind das Marzipan-Eis und Vanille-Zitrone-Joghurt und Zimt-Eis zur Zwetschgen-Zeit. Auch selbstgemachter Kuchen ist im Angebot. Einige Fans kommen aus Hannover und Braunschweig, um das Eis in Ummern zu genießen. Und wenn sie dann ein Lob für leckeres Eis bekommt, „ist das für mich der schönste Lohn“, sagt Klein-Wagner.

Adresse: Dorfstraße 53, 29369 Ummern

Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag 13 bis 18 Uhr, im Sommer auch mal länger

Telefon: (05083) 912 0135

Preise: Kugel Eis 1,50 Euro, Spaghetti-Eis 7 Euro, Cappuccino 2,50 Euro

Spezialitäten: Gurken-Eis, Aronia-Eis

Internet:www.eiscafe.ummern.com