Autofahrer kollidiert in Niedersachsen mit Pferd

Bei einem Unfall in Osterholz-Scharmbeck hat ein 51 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen ein Pferd erfasst und getötet. Der Mann selbst musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Autofahrer war am Donnerstagnachmittag in Richtung Garlstedt unterwegs, als plötzlich ein reiterloses Pferd auf die Straße lief. Ersten Informationen zufolge hatte sich das eigentlich angebundene Pferd von seinem Strick gelöst.

Autofahrer flieht mit 200 Stundenkilometern in Clausthal-Zellerfeld vor Polizeikontrolle

Um nicht von der Polizei in Clausthal-Zellerfeld kontrolliert zu werden, ist ein 24-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag mit bis zu 200 Stundenkilometern geflohen. Das teilt die Polizei mit. Demnach war er auf der Bundesstraße 242 in Richtung Osterode unterwegs. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder gefährdet wurde, soll sich bei der Polizei melden: 05323 941100.

Grill in der Wohnung: Zwei Schwerverletzte nach Kohlenmonoxidvergiftung

In Algermissen haben am Freitagmorgen zwei Bewohner eines Hauses über Übelkeit und Erbrechen geklagt und einen Rettungswagen gerufen. Der Kohlenmonoxid-Warner der Rettungskräfte schlug aus – das Haus wurde geräumt. Laut Polizeimitteilung verletzten sich vier Personen, zwei davon schwer.

Die Polizei vermutet, dass ein Grill in der Wohnung für die Vergiftung gesorgt hat. Die Bewohner hatten am Abend gegrillt, der Grill gab noch Wärme ab.

Lesen Sie mehr:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!