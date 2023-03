Strohlager brennt in Niedersachsen – 300.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Strohlager eines Putenmastbetriebs ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Zu dem Brand kam es am Mittwochabend in Deckbergen im Landkreis Schaumburg, Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt, hieß es am Donnerstag von der Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fing ein landwirtschaftliches Gerät aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Der Brand griff dann auf das Strohlager über. Zwölf Ziegen konnten rechtzeitig aus dem Strohlager gerettet werden. Die Feuerwehr belüftete außerdem einen Putenstall mit rund 200 Tieren, in den Rauch zog.

Schuppen in Zetel brennt vollständig ab – Ursache zunächst unbekannt

In Zetel (Landkreis Friesland) hat am Mittwochabend ein Schuppen gebrannt. Der als Werkstatt und Garage genutzte Schuppen brannte „in voller Ausdehnung“, als Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, sagte ein Sprecher der Polizei Varel am Donnerstagmorgen.

Der Mieter des Schuppens sowie ein weiterer Anwohner hatten den Brand bemerkt. Dabei sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Weshalb der Schuppen brannte, sei zunächst unklar und werde derzeit ermittelt, hieß es weiter.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und es bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf die umliegenden Wohnhäuser übergriff. Jedoch wurde ein daneben liegender Schuppen bei dem Brand beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit noch unbekannt, da noch nicht geklärt sei, welchen Wert das im Schuppen gelagerte Werkzeug sowie ein darin stehendes Auto hatten.

Polizei und Zoll kontrollieren über 130 Fahrzeuge auf der A1

Bei einer Schwerpunktkontrolle zur Kriminalitätsbekämpfung sind rund 130 Fahrzeuge an der A1 kontrolliert worden. Bei der Aktion am Mittwoch auf einer Rastanlage bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) wurde in mehreren Fahrzeugen Rauschgift gefunden und beschlagnahmt. Zehn Fahrer durften nicht weiterfahren – unter anderem, weil sie berauscht waren oder keinen gültigen Führerschein oder technischen Mängeln an ihrem Fahrzeug hatten.

Bei einem Mann wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt, für die er keine Erlaubnis hatte. Zudem wurden zehn Menschen entdeckt, bei denen zum Teil der Verdacht bestand, dass sie sich illegal in Deutschland aufhielten. Ein weiterer Mann musste 700 Euro aus alten Auflagen zahlen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Auch mehrere Reisebusse mit insgesamt 282 Insassen wurden angehalten, die auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs waren, teilte die Polizei Rotenburg mit.

An der Kontrolle beteiligt waren die Polizei Rotenburg (Wümme), benachbarte Polizeidienststellen, die Ausländerbehörde Rotenburg sowie die Hauptzollämter Bremen und Hamburg.

Ziel der Aktion war es, Menschenhandel, Schleuserkriminalität und Drogenschmuggel zu bekämpfen und mögliche Täter nach Wohnungseinbrüchen oder Geldautomatensprengung aufzuspüren.

dpa