Zahl ukrainischer Schüler in Niedersachsen wieder gestiegen

Hannover: Ein Kind aus der Ukraine und ein Kind aus Russland nehmen an Deutschunterricht in der Comeniusschule teil und blicken dabei auf eine Schautafel. Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ist zuletzt wieder gestiegen. Wie das Kultusministerium in Hannover mitteilte, werden derzeit landesweit 20 810 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet (Stand 15. März 2023), gut sechs Prozent mehr als einen Monat zuvor.