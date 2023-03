Wenn Mike Krüger per Bahn nach Salzgitter reist

„Wer eine Reise tut, der kann was erzählen“, so sagt es der Volksmund. Nun war der 71-jährige Michael Friedrich Wilhelm Krüger – besser bekannt als Sänger Mike Krüger – im Verkehrswegenetz der Deutschen Bahn zwischen Berlin und Salzgitter unterwegs. Krüger, einst schon als „Bodo mit dem Bagger“ aktiv und erfolgreich den „Nippel durch die Lasche“ gezogen,wagte einen textsicheren Selbstversuch einer erlebnisreichen Reise. Seine Erlebnisse verwurstet er in seinem im März erschienenen Stimmungslied „Für 49 Euro mit der Bahn“. Wortgewandt schildert er Ereignisse einer für ihn wichtigen und termingebundenen Reise vom Hauptbahnhof der Hauptstadt ins heimelige Salzgitter.

Verspätungen, Klimakleber, Sprayer, Streiks und weitere Zwischenfälle behindern das fristgerechte Fortkommen. Auch die Tatsache, dass das 49-Euro-Ticket zum jetzigen Zeitpunkt der Bahnfahrt noch gar nicht verfügbar wäre (die Einführung ist zum Mai geplant), wäre für das aktuell besungene Reisegelingen hinderlich. Unsere Redaktion ging auch der Frage auf den Grund, ob es überhaupt möglich ist, bei einer Abfahrt um 9.03 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und nur unter Nutzung von Regionalzügen einen Termin um 14 Uhr in Salzgitter wahrzunehmen.

Nun verheimlicht Krüger in dem Text, wo genau – oder zumindest in welchem der 31 Stadtteile – er denn um 14 Uhr seinen neuen „Boss“ treffen will. Das macht die Recherche komplizierter, hat die Stahlstadt ja bekanntlich mit SZ-Bad, Ringelheim und Lebenstedt drei Bahnhöfe. Angenommen wurde eine Bahnfahrt am Werktag. Ein Rentner (Reisender über 65 Jahre/ Krüger ist ja 71) im Nahverkehr und 2. Klasse ohne Sitzplatzreservierung würde derzeit noch 44 Euro für die einfache Fahrt zahlen.

Verspätung schon bei Abfahrt

Für Krügers besungene Verspätung, bereits bei der Abfahrt in Berlin, können wir nichts, aber selbst im Nahverkehr, mit Umsteigeverbindungen in Magdeburg und Braunschweig, würde ausreichend Zeit bestehen. Eine fiktive Verbindung „über Goslar“ – so wie besungen – wurde unsererseits nicht weiter verfolgt.

Mehr als vier Stunden

Mit einer Abfahrt in Berlin um 9.03 Uhr, nur unter Nutzung von Nahverkehrszügen, wären die Salzgitteraner Bahnhöfe in SZ-Bad (13.20 Uhr), Ringelheim (13.26 Uhr) und Lebenstedt (13.10 Uhr) auch ohne Klima-Kleber und Streiks nur mit einer mehr als vierstündigen Reise erreichbar. Mein Gott, Walter!