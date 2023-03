Neue Bar im Wolfsburger Schachtweg – das ist das „Vibes“

An der Theke der Bar „Vibes“ im Wolfsburger Schachtweg, an der bis zu zwölf Personen Platz nehmen können, servieren Sabina und Ramzi Kouki Cocktails, Prosecco, Longdrinks, Bier, Kaffee und mehr.

Er kommt ziemlich spritzig, giftgrün und mit viel Crushed Ice auf dem Kopf daher, auf dem Boden des Glases schwimmen zwischen braunem Zucker, Kiwi-Stückchen und Minze-Blättern ganze Limetten-Scheiben, den Glasrand ziert ein Drittel einer Ananasscheibe und um den Strohhalm aus Papier baumelt eine Happy-Kirsche: Die Rede ist vom Vibes-Mojito. Der Cocktail ist eine Eigenkreation von Ramzi Kouki.

Neue Bar im ehemaligen Tanzlokal „Blond“ in Wolfsburg

Zusammen mit seiner Ehefrau Sabina betreibt der Barkeeper und DJ seit Mitte Februar die Cocktailbar „Vibes“ im Schachtweg 34. Der 36-Jährige wurde in Tunesien geboren, wo er auch IT studiert hat. Zum Arbeiten beim Soft- und Hardware-Entwickler IBM ging’s ins tschechische Brno. Seit fünf Jahren lebt das Paar, das seit 2017 verheiratet ist, in Wolfsburg, wo Ramzi Kouki zunächst über eine Zeitarbeitsfirma bei Volkswagen beschäftigt war.

Sabina wurde in Polen geboren, lebt aber seit 1990 in Braunschweig, wo sie an der dortigen Berufsbildenden Schule ihren Realschulabschluss erwarb und bei einer Supermarktkette die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte. „Ich habe schon seit zwei Jahren die Idee, mich mit einer eigenen Location selbstständig zu machen, habe aber auf das Eine, das Passende gewartet“, erzählt der Discjockey.

Der Vibes-Mojito – eine Eigenkreation von Ramzi Kouki – kommt ziemlich spritzig, giftgrün und mit viel Crushed Ice daher. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Ein eigenes DJ-Pult wurde errichtet

Im ehemaligen Tanzlokal „Blond“ wurde das Paar fündig. Anfang Dezember begannen die zehnwöchigen Renovierungsarbeiten. „Wir haben alles rausgerissen, vor allem das Holz und die Spiegel, und alles nach unseren Wünschen und Vorstellungen ganz neu gestaltet“, erzählt die 38-Jährige. Ein eigenes DJ-Pult wurde errichtet, ein Sound-System „mit ordentlich Wums“ wurde genauso installiert wie eine Lichtanlage. Der Fußboden wurde mit grauen Steinbodenfliesen ausgelegt.

Alte Wände wurden abgerissen, neue aufgestellt, diese anschließend in Hell- und Dunkelbraun kombiniert mit Anthrazit gestrichen, für Akzente sorgen Strukturtapeten. Sämtliches Mobiliar wurde erneuert, und jetzt gibt es auch eine VIP-Lounge mit gemütlichen Sofas – diese allerdings in den Farben Petrol kombiniert mit edlem Gold. Hier haben maximal 18 Personen Platz.

„Ich lege auf, was meine Gäste sich wünschen – von House über Black, die Top 100 bis hin zu Schlager“, sagt Ramzi Kouki. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Hausherr steht selbst an den Turntables

Sabina Kouki: „Für Gruppen ab vier Personen nehmen wir Reservierungen an. In dem Bereich können sich zwei kleine Gruppen gleichzeitig aufhalten, oder man nutzt das ganze Areal alleine.“ An der Theke, an der bis zu zwölf Personen Platz nehmen können, servieren Sabina und Ramzi Kouki Cocktails, Prosecco, Longdrinks, Bier, Kaffee und mehr. Die Liste der Cocktails ist lang: Der B52 wird mit Kahlúa-Kaffeelikör und 73-prozentigem Old-Pascas-Rum gemixt. Besonders stolz ist der Geschäftsmann auf seinen Vibes-Cocktail: Wodka gemischt mit Himbeerpüree, Erdbeernektar, Limettensaft und oben drüber Schokoladensirup.

Jeden Tag von 18 bis 20 Uhr ist Happy Hour. Am Freitag und am Samstag steht der Hausherr selbst an den Turntables der 100 Quadratmeter großen Bar und mixt vor allem R’n’B und Dancehall. „Ich lege auf, was meine Gäste sich wünschen – von House über Black, die Top 100 bis hin zu Schlager“, sagt Ramzi Kouki.

Lesen Sie mehr Nachrichten über Wolfsburgs Gastronomie:







Warten auf die Freiluftsaison

Platz zum Tanzen gibt’s auf einer etwa 35 Quadratmeter großen Fläche vor dem DJ-Pult. „Ich lege seit 15 Jahren auf, habe schon in meiner Heimat Tunesien und in Tschechien gearbeitet“, erzählt er. Zuletzt war er Resident DJ im „Jolly Joker“ in Braunschweig. Im Sommer soll dann auch die Außenfläche auf dem kleinen Quadrat vor dem Lokal mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen belebt werden. Ramzi Kouki: „Jetzt warten wir auf gutes Wetter. Denn unsere Lage ist ja geradezu ideal, in fußläufiger Entfernung zur Innenstadt und zu den Berufsschulen. Und jede Menge Parkplätze.“

Die Vibes-Bar hat während der Woche und sonntags von 14 bis 24 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 18 Uhr bis open end. Reservierungen sind unter Telefon (05361) 7009187 möglich. https://www.instagram.com/vibes.barlounge/. In Planung sind Spenden- und Motto-Partys.