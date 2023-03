Fahrradklau, Handtaschendieb und Alkfahrt im Kreis Wolfenbüttel

Nach mehreren Delikten am Wochenende berichtet die Polizei Wolfenbüttel. Zunächst wurde der Diebstahl von vier Fahrrädern angezeigt. Wie die Polizei berichtet, sind die Räder zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Samstag, 9.30 Uhr aus einem Abstellraum in einem Mehrfamilienhaus in der Kreuzstraße in Wolfenbüttel verschwunden.

Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Kalkhoff, ein Pedelec der Marke PenRace und zwei Mountainbikes unbekannter Hersteller. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1250 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang machten Anwohner in der Nacht auf Samstag eine verdächtige Beobachtung, schreibt die Polizei weiter. Gegen Mitternacht hätte es an der Tür geklingelt und vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von jeweils 25 Jahren mit einem Hund, hätten sich im und vor dem Haus aufgehalten. Nach Ansprache hätten sich diese jedoch in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise an Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0.

Unbekannter klaut Geldbörse aus verschlossener Handtasche

Zwischen 10.10 und 10.30 Uhr am Samstag kam es dann zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Im Moorbusche in Cremlingen. Eine 81-Jährige kaufte hier ein, als ihr vor einem Kühlregal ein Gegenstand herunterfiel, schreibt die Polizei. Beim Aufheben half ihr ein Mann.

An der Kasse bemerkte die Seniorin dann, dass ihre Handtasche geöffnet ist – und die Geldbörse mit Bargeld, Karten und Dokumenten weg war, ebenso wie der unbekannte, vermeintlich hilfsbereite Mann. Eine Personenbeschreibung gibt es nicht. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter 05306/93223-0 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

0,74 Promille – Autoschlüssel weg, Fahrverbot droht

Ebenfalls Im Moorbusche kontrollierte die Polizei am Samstagabend einen 67-jährigen Caddy-Fahrer. Der Mann war mit 0,73 Promille unterwegs. Ein zweiter Test, durchgeführt für eine gerichtsfeste Bestätigung zu bekommen, ergab 0,74 Promille.

Die Polizei kassierte den Autoschlüssel des Mannes ein. Laut Mitteilung muss er mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld sowie mit der Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

