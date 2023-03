Unfälle im Kreis Peine - 32-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Peine. In Ilsede kommt ein Fahrer von der Straße ab und fährt gegen einen Baum. In Rosenthal überschlägt sich eine 32-Jährige mit ihrem Auto.

In Ilsede (Landkreis Peine) ist am Samstag gegen 15 Uhr ein 32-jähriger Autofahrer auf der K72 zwischen Solschen und Bülten von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde er schwer verletzt. Laut Polizeiangaben von Sonntag wurde der 32-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Daraufhin wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Frau unter Alkohol und Drogen überschlägt sich

Zuvor, um 13.10 Uhr hatte am Samstag auf der K33 zwischen Rosenthal und Vöhrum eine 38-Jährige einen Unfall gebaut. Die Frau war zunächst nach links von der Fahrbahn ab, verriss laut Polizei das Lenkrad und kam dann rechts von der Straße ab. Anschließend überschlug sich der Wagen. Laut Polizei wurde die Fahrerin dabei nicht verletzt

Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkten die Beamten, dass die Fahrerin offenbar nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch Drogen genommen hatte. Der Atemalkoholtest ergab 0,42 Promille, ein Drogentest verlief positiv. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben, die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Schaden: Rund 2.500 Euro.

