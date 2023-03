Dreister Handyklau und Fahrradunfall mit Kind in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Eine Tiguan-Fahrerin übersieht ein Kind, ein Dieb entreißt in einer Arztpraxis ein Smartphone – und auch einen Parkrempler gab es in Wolfenbüttel.

Von drei Vorfällen in Wolfenbüttel berichtet die Polizei am Samstag. Demnach war es bereits am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 11-Jährige leicht verletzt wurde.

Laut Polizei wollte am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 30-Jährige mit ihrem Tiguan von einem Grundstück auf die Ackerstraße auffahren. Dabei übersah sie die 11-Jährige, die auf dem Fahrrad unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte das Kind und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im gespräch Handy geschnappt und weggerannt

Am Freitagnachmittag dann kam es zu einem dreisten Handydiebstahl. Wie die Polizei schreibt, betrat ein Mann eine Praxis in der Straße Kleiner Zimmerhof in Wolfenbüttel, augenscheinlich, um einen Termin zu vereinbaren. Während er mit einer Angestellten sprach, schnappte sich der Mann auf einmal das Smartphone der Frau und flüchtete in Richtung Schiffwall. In der Hülle des Telefons befanden sich zudem persönliche Dokumente der Geschädigten.

Zwar fahndete die Polizei, konnte den Mann aber nicht stellen. Täterbeschreibung: schlank, etwa 30 Jahre alt, ca. 180 - 200 cm groß, braune Haare, bekleidet mit einer blauen Jacke und einer dunklen Cap. Der Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Fahrerflucht in der Schweigerstraße

Vorher, am Freitagmorgen zwischen 10.50 und 11.10 Uhr war es in der Schweigerstraße zu einer Fahrerflucht gekommen. Der Geschädigte stellte seinen T-Cross auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ab. Als er kurze Zeit später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am der rechten Seite der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher war weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

