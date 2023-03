Wolfsburg. Im Phaeno lockt eine neue Kletterskulptur, in Fallersleben das Abenteuer. 5 Tipps für die Osterferien in Wolfsburg.

Am Freitag war der letzte Schultag. Mehr als zwei Wochen lang haben die Schüler und Schülerinnen jetzt Osterferien. Viel freie Zeit, in der es in Wolfsburg Spannendes zu erleben und entdecken gibt. Noch keine Idee? Hier sind 5 Ferientipps.

1 Ferien-Workshops in der Autostadt

Im Ferien-Workshop „Elektromobilität erleben mit Ozobots“ der Autostadt finden Kinder auf spielerische Weise heraus, wie Elektromobilität funktioniert. Foto: Autostadt GmbH

Die Autostadt in Wolfsburg veranstaltet in den Osterferien ein buntes Programm mit unterschiedlichsten Kreativworkshops zu Design und Nachhaltigkeit. Vom 27. März bis 11. April können Kinder und Jugendliche auf technisch-digitale, kulinarische und handwerklich-kreative Entdeckungsreise gehen – ob in der Osterbäckerei, bei der Glasgravur mit dem Lasercutter oder der Konstruktion eines Solarmobils. Einen Computerspielfilm produzieren die Teilnehmer des fünftägigen „Machinima“-Ferienworkshops.

Informationen zu den einzelnen Workshops und Mitmachaktionen sind montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 0800 288 678 238 oder per E-Mail an bildung@autostadt.de erhältlich. Die kostenpflichtigen Workshops können im Ticketshop der Autostadt gebucht werden.

2 Schlauer werden im Phaeno

Am 1. April soll der Kükenschlupf im Phaeno Wolfsburg beginnen. Foto: Phaeno

Mit einer neuen Kletterskulptur, zwei Sonderausstellungen zu künstlicher Intelligenz sowie den sieben Sinnen und einer Kugelbahnen-Werkstatt gibt es in den Osterferien im Phaeno Wolfsburg viel zu tun. Im Wissenschaftstheater liefert die neue Show „Mathemagie – damit rechnet keiner“ Mathetricks. Sie machen das Leben leichter, das wollen die Showmaster beispielsweise beim Schnürsenkel-Experiment beweisen.

Auf der Suche nach neuen Erlebnissen kommen die Besucher und Bucherinnen auch an einer 7,40 Meter hohen Skelett-Skulptur eines Masthuhns vorbei. Sie soll zum Nachdenken über die Lebensbedingungen von Hühnern anregen. Vom 1. bis 10. April schlüpfen voraussichtlich täglich Küken im Phaeno. Der Geflügelzuchtverein Fallersleben und Umgebung hat viel Zeit in die Vorbereitung des Kükenschlupfs gesteckt, damit wieder sehr unterschiedliche Küken zu sehen sind.

3 Raus an die frische Luft auf dem Aktivspielplatz

Auf dem Aktivspielplatz Fallersleben geht es in den Osterferien wieder rund. (Archivfoto) Foto: Anja Weber / regios24

Das Team vom AktivspielplatzFallersleben organisiert in den Osterferien zahlreiche Aktivitäten für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Am Montag, 27. März, werden ab 14.30 Uhr Eierburger am Feuer gebraten, am Dienstag, 28. März, können die Besucher filzen. Am Mittwoch, 29. März, stehen Geschicklichkeitsspiele und ein Parcours auf dem Programm. Osterbastelei ist am Donnerstag, 30. März, angesagt, und am Freitag, 31. März, findet eine Fußball-Rallye statt.

Der offene Bereich steht vom 27. bis 31. März in der Zeit von 14 bis 17.45 Uhr zur Verfügung. Dort können die Kinder Kettcar fahren, an der Feuerstelle kokeln, auf der Wassermatschanlage spielen, kickern und Freunde treffen.

4 Beauty-Night im Jugendhaus

Die Haare schön haben alle Mädchen und jungen Frauen, die am Dienstag, 28. März, zum Mädchenabend im Jugendhaus X-Trem am Laagberg gehen. Von 15 bis 20 Uhr werden Gesichtsmasken hergestellt und andere Beauty-Aktionen angeboten. Vor dem X-Trem steht eine Feuerschale, an der die Teilnehmerinnen Stockbrot backen können. Auch Snacks und alkoholfreie Cocktails werden angeboten.

Der kostenlose Ferienspaß richtet sich an Wolfsburgerinnen zwischen 10 und 27 Jahren. Weitere Infos bei Sarah Westermann und Tiana Hebel, Jugendhaus X-Trem, Breslauer Straße 198, Telefon (05361) 31266.

5 Osterferienspiele im Kunstmuseum

Die Ausstellung "Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen" läuft vom 11. März bis 16. Juli 2023 im Kunstmuseum Wolfsburg. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Osterferienspiele zur Piet-Mondrian-Ausstellung veranstaltet das KunstmuseumWolfsburg in den Osterferien für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Vom 28. bis 31. März besuchen sie die Ausstellung „Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen“. Anschließend wird mit der Künstlerin Elisabeth Stumpf im Studio nach Herzenslust gemalt, gezeichnet, geformt und gebaut.

Das Programm findet täglich von 11 bis 16 Uhr statt. Teilnahmegebühr inklusive Eintritt und Material: 90 Euro. Online-Buchung!

