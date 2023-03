Warnstreik So wirkt sich der Mega-Streik am Montag auf Wolfsburg aus

Wegen des Mega-Streiks der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EV müssen sich Wolfsburgerinnen und Wolfsburger am Montag auf große Einschränkungen gefasst machen: Am 27. März fahren den gesamten Tag lang keine Busse der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG). „Lediglich die Fahrten der Subunternehmer finden statt“, informiert die WVG. Die Streikfahrpläne sind zu finden unter www.wvg.de.

Einschränkungen beim Enno-Zug von und nach Wolfsburg möglich

Auch auf Bahnreisende und Pendler wird der Streik massive Auswirkungen haben: Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr bundesweit komplett ein. Am Montag halten in der VW-Stadt daher keine Schnellzüge.

Bei den Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx wird zwar nicht gestreikt. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass ein Teil der Fahrdienstleiter der DB Netz AG in den Stellwerken sowie das Personal in den Werkstätten streiken werden. Auf den Enno-Linien R30 Hannover-Gifhorn-Wolfsburg sowie auf der Strecke Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim (RE50) könne es zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

„Wir empfehlen unseren Fahrgästen, auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die Informationen zu Reiseverbindungen könnten sich kurzfristig ändern.

Lesen Sie auch:

Volkswagen rät zur mobilen Arbeit

Der Streik trifft auch hunderte VW-Pendler, die aus Berlin, Hannover oder Sachsen-Anhalt mit dem Zug ins Wolfsburger Stammwerk fahren. Auf den Straßen im Stadtgebiet ist daher am Montag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. „Das sollten Beschäftigte einplanen und gegebenenfalls mit einer längeren Fahrtzeit rechnen“, betonte eine VW-Sprecherin am Freitag. Laut Betriebsvereinbarung könnten Mitarbeitende nach Absprache mobil arbeiten, wenn es die Aufgaben zulassen. Für den internen Shuttleverkehr im Stammwerk gibt es zudem einen Notfahrplan mit geänderter Route.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass der Streik Auswirkungen auf die Produktion an unseren deutschen Standorten haben wird“, stellte die Sprecherin klar. Das Unternehmen stehe in engem Austausch mit seinen Logistikpartnern und passe seine Logistikkonzepte flexibel an die aktuelle Situation im Transportmarkt an.

Seit Wochen Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Busfahrer der WVG ihre Arbeit niedergelegt, um mehr Druck in die Tarifgespräche im öffentlichen Dienst zu bringen. Vor dem neuerlichen Streik erklärt Verdi-Geschäftsführer Sebastian Wertmüller: „Es liegt ein indiskutables Angebot vor, das für unsere Mitglieder Reallohnverluste bedeutet und nicht annähernd einen Ausgleich für die Inflation bietet. Das geht so nicht, das können sich die Beschäftigten nicht leisten.“

Beim ÖPNV komme noch dazu, dass wegen der geringen Löhne und der harten Arbeitsbedingungen kaum nach Fahrer zu finden seien. Ohne eine deutliche Veränderung bei den Gehältern sei bald noch weniger ÖPNV auf der Straße oder Schiene zu sehen als jetzt der Fall. „Gerade bei den unteren und mittleren Lohngruppen spielt die soziale Komponente eine besondere Rolle, deswegen brauchen wir nicht nur die 10,5 Prozent, sondern auch den Mindestbetrag von 500 Euro“, so Wertmüller.

Lesen Sie mehr zum Thema: