Neugeborenes tot in Celler Wohnung gefunden

Celle. In Celle entdeckt die Polizei ein totes Neugeborenes in der Wohnung der Mutter. Außerdem weitere Polizeimeldungen aus Niedersachsen.

Die Polizei in Celle hat ein totes Baby in einer Wohnung entdeckt. Die Mutter sagte, dass sie jemanden beauftragt habe, es an einer Babyklappe abzugeben. (Symbolbild)

Die Polizei hat ein neugeborenes Kind tot in einer Wohnung in Celle gefunden. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war am Montagabend eine junge Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Es stellte sich heraus, dass sie kurz zuvor entbunden hatte.

Auf die Frage nach dem Verbleib des Kindes sagte sie, dass sie jemanden beauftragt habe, es an einer Babyklappe abzugeben. Weil es darauf aber keine Hinweise gab, durchsuchten Beamte die Wohnung der Mutter. Dort wurde das Kind leblos gefunden. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittele in dem Fall, hieß es.

Familienstreit löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein Familienstreit hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Schwanewede im niedersächsischen Landkreis Osterholz geführt. Ein 48-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 53 und 19 Jahren seien zunächst in einem Wohnhaus in Streit geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Wegen eines Zusammenbruchs habe die 53-Jährige einen Rettungswagen gerufen. Der Mann habe im weiteren Verlauf einen Rettungssanitäter angegriffen und sich dann im Haus selbst verletzt. Gespräche mit zusätzlich angeforderten Kräften der Polizei hätten ihn nicht beruhigen können, deshalb hätten Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos den Mann ergreifen müssen, hieß es. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht und schließlich in psychiatrische Behandlung übergeben worden. Die beiden Frauen blieben demnach unverletzt.

Drogen und illegales Glücksspiel – Razzia im Landkreis Uelzen

Wegen Drogenhandels und illegalen Glücksspiels haben rund 30 Polizeibeamte und Steuerfahnder in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) mehrere Orte durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten am Mittwochabend bei den Ermittlungen gegen einen 23- und einen 30-Jährigen nicht angemeldete Spielautomaten sowie geringe Mengen Marihuana und Haschisch sicher, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gingen bei den Männern von einem möglichen Clan-Bezug aus.

Durchsucht wurden eine Shisha-Bar, ein Pizza-Lieferdienst und eine Wohnung. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer in den Räumen Drogen an Abnehmer verkauften, die dann damit Handel betrieben.