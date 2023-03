Groß Ilsede. Ein Auto ist am Montagvormittag auf der B444 bei Groß Ilsede im Gegenverkehr in einen Lkw gekracht. Der Autofahrer ist schwer verletzt.

Bei einem Unfall bei Groß Ilsede wurden am Montagvormittag zwei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Blaulicht Peine Auto kracht in Lkw – ein Schwerverletzter bei Groß Ilsede

Kollidiert sind am Montagvormittag ein Auto und ein Lkw auf der Bundesstraße 444 zwischen Gadenstedt und Groß Ilsede. Der 31-jährige Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge soll das Auto gegen 9 Uhr aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten sein. Dort krachte das Fahrzeug gegen einen Lkw. Der 39-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Unfall bei Groß Ilsede – zwei Verletzte

In kritischem Zustand ist der Autofahrer ins Peiner Klinikum gebracht worden, teilt die Polizei mit. Auch der Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die B 444 war in beide Richtungen für einige Stunden gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Unfallsachverständiger im Einsatz.

Lesen Sie mehr:

