Polizeiaufgebot in der Braunschweiger Innenstadt – Das war los

Wer am Samstagmittag in der Innenstadt in Braunschweig unterwegs war, dem fiel sicherlich das hohe Polizeiaufgebot auf. Am heutigen Tag fanden in Braunschweig gleich mehrere Versammlungen statt.

Das Polizeiaufgebot auf dem Platz der Deutschen Einheit am Samstag. Foto: Philipp Engel

Wie wir bereits berichteten, trafen sich am Vormittag zunächst die Mitarbeiter von Galeria Karstadt in der Schuhstraße und protestierten gegen die Schließung der Filiale. Hier geht es zum Beitrag.

Im Zeitraum von 14 Uhr bis 16.30 Uhr marschierten dann zwei Versammlungszüge durch die Braunschweiger Innenstadt. Auf dem Schlossplatz setzte sich um 15 Uhr die „Friedensdemonstration“ unter dem Motto „Wir gemeinsam für den Frieden“ des verschwörungsideologischen Spektrums in Bewegung. Es waren rund 300 Teilnehmer. Die Versammlung endete um 17.30 Uhr. Eindrücke und Berichte aus dem Netz:

An der Martinikirchefand ab 14.30 Uhr die Kundgebung der Antifa „Solidarity wins – Gemeinsam gegen die Kriminalisierung von Antifaschismus“ mit etwa 380 Personen statt. Teilweise wurden polizeikritische Parolen skandiert, die jedoch unterhalb der Schwelle zur Strafbarkeit liegen. Die Versammlung endete gegen 16.45 Uhr wieder an der Martinikirche. Eindrücke und Berichte aus dem Netz:

Die Polizei Braunschweig wies im Vorfeld darauf hin, dass es entlang der Aufzugsstrecken am Schlossplatz, Bohlweg, Bruchtorwall, der Güldenstraße, Langen Straße und Hagenmarkt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Im Einsatz waren zwei Hundertschaften. Auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und die Polizei Osnabrück unterstütze.

Die Routen waren im Vorfeld so geplant, dass die beiden Versammlungen nicht aufeinandertrafen. Laut der Polizei Braunschweig verliefen beide Demonstrationen friedlich.

Weitere Meldungen aus Braunschweig lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!