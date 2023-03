100.000 Euro Schaden: Halle brennt im Kreis Emsland

Gersten. Am Dienstagabend ist ein Feuer in Gersten (Kreis Emsland) ausgebrochen. Eine Halle mit Holzvorräten und landwirtschaftlichen Geräten brannte.

111 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer in Gersten am Dienstagabend.

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Gersten (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die 15 mal 20 Meter große Halle auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses stand am Dienstagabend in Vollbrand, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.

Großeinsatz: 111 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer im Emsland

Im Inneren des brennenden Gebäudes lagerten unter anderem landwirtschaftliche Geräte, Holzvorräte und Gasflaschen. Letztere konnte der 39-jährige Besitzer noch rechtzeitig aus der Halle entfernen. 111 Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

