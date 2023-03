Mann springt bei Brand aus drittem Stock - schwer verletzt

Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Haus in Lüneburg ist ein 33-Jähriger aus dem dritten Stock gesprungen und hat sich schwerst verletzt. Zehn weitere Personen wurden durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In der Nacht zum Sonntag brach aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung des 33-Jährigen ein Feuer aus. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nach den Angaben evakuiert. Sechs Bewohner und vier Polizisten wurden verletzt, der schwer verletzte Mann kam in eine Spezialklinik.

Die Wohnung brannte komplett aus und auch weitere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Kanufahrerin aus eiskaltem Fluss in Osnabrück gerettet

Die Feuerwehr hat eine Frau aus einem bitterkalten Fluss in Osnabrück gerettet. Die 43-Jährige war am Samstag bei einer geführten Kanutour in die Hase gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte halfen der Frau aus dem eiskalten Wasser, sie wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Lufttemperatur in Osnabrück lag zu der Zeit laut Wetterdienst bei etwa drei Grad Celsius.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Mann wird bei Flucht vor Brand lebensgefährlich verletzt

Auf der Flucht vor einem Hausbrand in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein 33-Jähriger flüchtete in der Nacht zum Sonntag über ein Fenster im ersten Stock eines Gebäudes vor den Flammen, er verletzte sich lebensgefährlich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 47-jährige Frau rettete sich über einen Balkon, sie wurde nur leicht verletzt. Zwei Gebäude brannten, die über einen Zwischenbau verbunden waren. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt. Die Schadenshöhe beträgt vermutlich 500 000 Euro.

19-Jähriger fährt gegen Baum - schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in Großheide (Landkreis Aurich) gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Am Samstagmittag kam der junge Fahrer rechts von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Warum er von der Straße abkam, ist demnach noch unklar.

Mann wird bei Flucht vor Brand lebensgefährlich verletzt

Auf der Flucht vor einem Hausbrand in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Ein 33-Jähriger flüchtete in der Nacht zum Sonntag über ein Fenster im ersten Stock eines Gebäudes vor den Flammen, er verletzte sich lebensgefährlich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 47-jährige Frau rettete sich über einen Balkon, sie wurde nur leicht verletzt. Zwei Gebäude brannten, die über einen Zwischenbau verbunden waren. Die Ursache für das Feuer war zunächst unbekannt. Die Schadenshöhe beträgt vermutlich 500 000 Euro. dpa

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!