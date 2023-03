Viele Wintersportler im Harz unterwegs

Die Parkplätze voll, die wenigen Skilifte ausgelastet: Der Harz ist am Samstag begehrtes Ausflugsziel für Tagesgäste und Urlauber. Bis zu einem Meter Schnee liegt auf den Pisten am Wurmberg, der Regen war in der Nacht in Schnee übergegangen. „Damit hat keiner mehr gerechnet“, sagte der Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. Die Seilbahn sei wegen des Windes nicht in Betrieb, dafür liefen Sessel- und Schlepplift. „Der Parkplatz ist brechend voll“, meinte er. Zwischen 2500 und 3000 Besucher seien vor Ort.

Auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt laufen die Lifte bereits seit Ende Februar wieder. Brockschmidt hofft auf niedrige Temperaturen und Skibetrieb bis in den April. Mit Hilfe von Schneekanonen könne er zusätzlichen Schnee produzieren.

Weitere Nachrichten aus dem Harz:

Verkehrsbeeinträchtigungen habe es bei der Anreise in den Harz nicht gegeben, hieß es bei der Polizei in Goslar. In den Skigebieten liefen wenige Lifte, einige Langlaufloipen waren präpariert.

Ab der neuen Woche sind allerdings Plusgrade angekündigt. Vor allem in den niedrigeren Lagen in Harz dürfte angekündigter Niederschlag dann auch als Regen fallen.

