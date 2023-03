Räuber sprengen Geldautomaten von Bankfiliale in Holle

Holle. In Holle bei Hildesheim haben Räuber einen Geldautomaten gesprengt und sind unerkannt geflohen. Außerdem weitere Polizeimeldungen as Niedersachsen.

Räuber haben in einer Bankfiliale in der Gemeinde Holle im Landkreis Hildesheim einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten nach der Detonation in der Nacht zum Freitag unerkannt, wie die Polizei mitteilte. Ob die Räuber mit Bargeld entkamen, war zunächst nicht klar. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Durch die Sprengung wurde niemand verletzt.

Das Gebäude wurde durch die Explosion beschädigt. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Familie, die über der Bankfiliale wohnte, konnte das Gebäude sicher verlassen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Ermittlungen werden mit der bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück eingerichteten Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen geführt.

Rettungswagen rammt Auto: ein Schwerverletzter bei Schneverdingen

Bei einem Verkehrsunfall bei Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) ist am Freitagmorgen ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Freitag waren die Witterungsbedingungen auf der Fahrbahn durch Schnee und Glätte schlecht und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto.

Beide Fahrzeuge schleuderten daraufhin gegen einen Baum. Der Fahrer des Autos wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Person wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Rettungswagens wurden laut Polizei nicht oder nur leicht verletzt. Die komplette Sperrung der Landstraße 170 bei Schneverdingen dauerte zunächst an.

Streifenwagen dreht sich auf glatter Autobahn und kracht in Leitplanke

Ein Polizeiauto ist auf der Autobahn 31 bei Haren im Landkreis Emsland auf schneeglatter Fahrbahn in eine Leitplanke geprallt. Es wurde niemand verletzt und auch kein anderes Auto war an dem Unfall am Freitagmorgen beteiligt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen prallte zunächst in die Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich das Auto und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen stehen. Ob sich die Beamten auf einer Einsatzfahrt befanden, war zunächst unklar.

Jugendlicher verletzt Mitschüler mit Reizgas

Ein 14-jähriger Schüler in Bremen hat bei einem Streit Reizgas versprüht und zahlreiche Mitschüler leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich der 14-Jährige und ein 16-Jähriger am Vortag in der Schule gestritten. Der Jüngere versprühte das Gas. Sein Kontrahent sowie siebzehn weitere Schüler und Schülerinnen erlitten leichte Beeinträchtigungen. Sie wurden von Rettungssanitätern begutachtet, niemand musste ins Krankenhaus. Der 14-Jährige muss sich erzieherischen Maßnahmen unterziehen, strafrechtlich wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Auto prallt im Landkreis Emsland gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Neubörger im Landkreis Emsland mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei dadurch am Freitagmorgen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit seinem Kleintransporter von der Straße abkam, war zunächst noch unklar.

