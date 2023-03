Hamburg. In Hamburg sind bei Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas acht Menschen getötet worden. Darunter auch der mutmaßliche Täter.

Bei Schüssen in einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden.

Bluttat in Hamburg

Bluttat in Hamburg Acht Menschen nach Schüssen in Hamburg tot – darunter auch Täter

Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nach aktuellem Stand acht Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Toten sei „offenbar auch der mutmaßliche Täter“, wie die Polizei Hamburg am Freitagmorgen auf ihrer Internetseite mitteilte.

Dieser Text wird aktualisiert.

