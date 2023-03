Lebenstedt. Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstag in Lebenstedt ereignet. Was genau am Brawo-Carree passiert ist, lesen Sie hier.

Spektakulärer Unfall Frau stürzt in Lebenstedt mit Auto zwei Meter in die Tiefe

Eine aufsehenerregende Unfallfahrt hat sich am Donnerstag in Lebenstedt ereignet. Was für ein Glück, dass die Fahrerin bei diesem Unfall offenbar unverletzt blieb. Gegen 9.30 Uhr kam eine Frau auf Höhe des Brawo-Carree-Parkhauses mit ihrem Wagen von der Willy-Brandt-Straße ab, raste in einen Zaun und stürzte mit dem Wagen etwa zwei Meter in die Tiefe. Hier war die Unfallfahrt allerdings noch nicht vorbei.

Eine Frau stürzt mit ihrem Wagen zwei Meter in die Tiefe – Sie bleibt unverletzt

Wie Zeugen berichteten, fuhr der Wagen weiter in das Parkhaus des Brawo-Carrees hinein, rammte eine Säule und kam dann schließlich zum Stehen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt, andere Menschen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Denn die Parkplätze vor dem Parkhaus waren noch nicht belegt. Und auch im Eingangsbereich des Parkhauses, in dem der Wagen schließlich zum Stehen kam, habe zum Unfallzeitpunkt kein Fahrzeug gestanden.

Im Parkhaus kam der Wagen schließlich zum Stehen. Foto: Privat

Die Frau habe unter Schock gestanden, Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um die Fahrerin des Wagens, berichteten die Zeugen weiter. Carree-Verwalterin Anne Gattermann berichtete auf Nachfrage unserer Zeitung, dass am Parkhaus keine größeren Gebäude-Schäden entstanden seien. Lediglich ein Teil des Zaunes sei beschädigt. Die Säule, die der Wagen gerammt habe, sei leicht beschädigt. Die Polizei konnte bisher zum Unfallhergang noch keine Angaben machen.