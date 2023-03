Post-Pflichtstandorte Post hat nicht genug Filialen: Lücken auch in Region Braunschweig

Pakete liegen in einer Zustellbasis der Deutschen Post DHL. 174 Pflichtstandorte sind bundesweit unbesetzt.

Braunschweig. Die Deutsche Post hat Pflichtstandorte – so will es der Gesetzgeber. Doch 174 Standorte sind unbesetzt, auch in Niedersachsen und unserer Region.