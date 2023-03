Geldsegen für VW-Tarifangestellte: Im Mai fließen 1900 Euro

Der Tarifbonus steht fest: Diesen Mai fließen 1900 Euro. Zusammen mit dem bereits ausgezahlten Abschlag aus der November-Vorauszahlung (1729,50 Euro) ergibt sich so eine Ergebnisbeteiligung von insgesamt rund 3630 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 3000 Euro sind das 21 Prozent mehr, schreibt der Betriebsrat am Mittwoch in der Betriebsratszeitung „Mitbestimmen“.

Volkswagen-Betriebsrat lobt „Flexibilität und Einsatz der Belegschaft“

„Daniela Cavallo und die Betriebsratsspitzen der übrigen Standorte in der Volkswagen AG haben wie in den Vorjahren eine merkliche Aufstockung des Betrages durchgesetzt“, heißt es. Diese Aufstockung, die den Bonus über die Rechenformel hinaus erhöht, berücksichtige die Flexibilität und den Einsatz der Belegschaft.

Es ist nicht die erste Zusatz-Zahlung in diesem Jahr

Der Tarifbonus ist die dritte Extra-Zahlung des Jahres. Im ersten Halbjahr hat es bereits eine Porsche-Prämie (Januar, 2000 Euro) und eine der Inflationsausgleichsprämie (Februar, 2000 Euro netto) gegeben. Hinzu kommen ab Juni noch 5,2 Prozent Tariferhöhung, teilt der Betriebsrat mit.

„Wie üblich lässt die Ergebnisbeteiligung keine Rückschlüsse auf die Gewinne von VW Pkw und VW Nutzfahrzeuge zu. Diese Zahlen nennt die Konzernbilanz am 14. März“, heißt es abschließend.

