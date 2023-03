Gebäude brennt in Wilsche: Feuerwehr löscht am Erikasee

Auf dem Gelände am Krümmeweg in Wilsche gibt es Ferien-Unterkünfte.Eine solche brannte am frühen Mittwochmorgen.

Zu einem Großeinsatz sind die Feuerwehren in Wilsche am Mittwoch gegen 2.35 Uhr in das Ferienhausgebiet am Erikasee ausgerückt. Dort brannte ein Haus. Die Flammen schlugen teilweise Meterhoch aus dem Gebäude, die Rauchentwicklung war enorm. Der Bewohner war in der Nacht nicht zuhause gewesen, also waren keine Menschenleben in Gefahr.

Meterhohe Flammen schlagen aus einem Haus in Wilsche

Unter Atemschutz begannen die Feuerwehrleute mit dem Löschen von drei Seiten. „Das Gebäude hat noch einen überdachten Wohnwagen und ist sehr verwinkelt. Der Löschangriff ist dadurch sehr schwer, außerdem muss die Metallwandverkleidung aufgeschnitten werden“, berichtete Einsatzleiter und Vize-Ortsbrandmeister Thomas Meyer. Ehe sie Probleme machen konnten, bargen und kühlten Feuerwehrleute mehrere Gas- und Acetylen-Flaschen.

Feuerwehren waren bis zirka 7 Uhr im Einsatz

Das Löschwasser kam aus einem Hydranten, einem Brunnen und dem Erikasee. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wilsche, Neubokel und Gifhorn mit 53 Kräften, viele davon unter Atemschutz. Ein Rettungswagen der SEG stand bereit für Notfälle. Auch Stadtbrandmeister Matthias Küllmer machte sich ein Bild vom Einsatz.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat bereits die ersten Ermittlungen aufgenommen. Über die Schadenhöhe und Brandursache ist noch nichts bekannt.

