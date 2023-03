Braunschweig. Zahlreiche Kinder waren beim Unglück dabei, als ein Junge an der Luisenstraße unter einer Straßenbahn eingeklemmt wurde. Er ist schwer verletzt.

Die Bergungs-Arbeiten am Unfallort Haltestelle Luisenstraße.

Die Bergungsarbeiten an der Haltestelle Luisenstraße

Schwerer Unfall Schwerer Straßenbahnunfall in Braunschweig: Kind eingeklemmt

Großeinsatz für Rettungskräfte in der Luisenstraße. Am Dienstagnachmittag um 13.50 Uhr wurde ein 12- oder 13-Jahre alter Junge bei einem Unfall unter einer Straßenbahn eingeklemmt. Der Junge befand sich in größter Lebensgefahr. Nachdem Menschen vor Ort Erste Hilfe leisteten, leiteten Rettungskräfte eine sogenannte „Crash-Rettung“ ein. Die Bahn wurde angehoben, um den Jungen zu befreien.

Bei dieser Maßnahme werden die normal vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen, die auch während einer Rettungsaktion für die Rettungskräfte gelten, unterlassen. Um das Leben des Jungen schnellstmöglich zu retten, waren die Rettungskräfte also unter Lebensgefahr am Unfallort im Einsatz.

Außerdem waren mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Schwer verletzt wurde das Kind in ein Krankenhaus transportiert.

Polizeisprecher der Polizei Braunschweig Dirk Oppermann konnte noch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang und der aktuellen Lage des Jungen geben.

Mehrere Kinder müssen den Unfall hautnah miterleben

In der Nähe der Haltestelle liegt die Hauptschule Sophienstraße. Rund 20 Kinder und Jugendliche, möglicherweise Schulkinder, waren bei dem Unfall zugegen. Sie befanden sich entweder an der Haltestelle oder in der verunglückten Straßenbahn.

Die Feuerwehr rief einen „Massenanfall zu betreuender Personen“ aus. Nicht nur die Kinder, sondern auch die beim Rettungseinsatz beteiligten Feuerwehreinsatzkräfte, mussten in der nahe gelegenen Gaststätte Momo, beziehungsweise der Feuerwehrhauptwache, von acht Notfallseelsorgern betreut werden.

Ein großes Lob sprachen der Einsatzleiter und der Lagedienst der Feuerwehr aus. Ein gleichaltriger Mitschüler des Jungen hatte unmittelbar nach dem Unglück die Feuerwehr alarmiert. Durch seine präzisen Angaben am Telefon konnte die Feuerwehr sofort ausrücken. Sie war nur wenige Minuten später, noch vor 14 Uhr, am Unfallort. „Das war ganz hervorragend“, sagte auch einer der Verantwortlichen unserer Zeitung.

Zum Einsatz am Unfallort kam ein großformatiger Sichtschutz, um das Bergungsgeschehen optisch abzuschirmen. Dieser war von der Feuerwehr nach einem ähnlichen Unglück im Jahr 2020 beschafft worden. Dort geriet im Januar ein 11-jähriger Junge unter eine Straßenbahn bei der Haltestelle Siegfriedstraße und starb.

Zwischen Cyriaksring und Frankfurter Straße war die Luisenstraße voll gesperrt. Die Unfallstelle wurde geräumt und der Verkehr fließt wieder.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

