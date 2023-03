Mehrere städtische Kitas in Braunschweig werden am Mittwoch, 8. März, geschlossen sein.

Öffentlicher Dienst Erneuter Warnstreik am Mittwoch in Braunschweig

Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst ist Braunschweig an diesem Mittwoch, 8. März, erneut vom Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaften Verdi und Komba haben ihre Mitglieder in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist daher auch in Jugendzentren, Kinder- und Teenyklubs, Betreuungsgruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen sowie Schulkindbetreuungsgruppen des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie mit spürbaren Beeinträchtigungen zu rechnen.

Voraussichtlich werden folgende Kindertagesstätten geschlossen sein:

Alsterplatz

Christian-Friedrich-Krull-Straße

Dorothea-Erxleben-Straße

Grünewaldstraße

Kasernenstraße

Lamme

Madamenweg

Rühme

Voraussichtlich werden folgende Kindertagesstätten eingeschränkt geöffnet sein:

Frankfurter Straße

Leibnizplatz

Leiferde

Lindenbergsiedlung

Neue Knochenhauerstraße inkl. Außengruppe

Peterskamp

Pfälzerstraße

Prinzenpark inkl. Außengruppe

Kastanienallee

Querum

Rautheim

Recknitzstraße

Riddagshausen

Schölkestraße inkl. Außengruppe

Ölper

Schuntersiedlung

Schwedenheim

Südstadt

