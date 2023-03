Lkw-Unfall auf A2 bei Braunschweig – Unfallstelle geräumt

Braunschweig. Auf der A2 ist es kurz vor der Anschlussstelle Flughafen in Fahrtrichtung Hannover zu einem Lkw-Unfall gekommen.

Kurz vor der Anschlussstelle Flughafen ist es in Braunschweig zu einem Unfall in Fahrtrichtung Hannover gekommen. Ein beschädigter Lkw muss abgeschleppt werden. Dafür musste zeitweise zwei von drei Fahrbahnen gesperrt werden. (Symbolbild)

Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei in Braunschweig unserer Redaktion mitteilt, ist ein Lkw aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor 12 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Flughafen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei er so stark beschädigt worden, dass er abgeschleppt werden musste.

Zur Bergung des Lkw mussten die Einsatzkräfte zunächst zwei von drei Fahrbahnen sperren. Um etwa 19 Uhr war die Unfallstelle wieder freigegeben und der Verkehr floss wieder.

Über den genauen Unfallhergang und die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Aussage treffen

