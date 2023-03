Auto unterschlagen: Braunschweiger Autovermietung ruft Polizei

Braunschweig. In Braunschweig hat ein 31-Jähriger versucht, ein gemietetes Auto zu unterschlagen. Die Polizei fand ihn: Es war nicht sein einziges Vergehen.

Eine versuchte Unterschlagung hat sich in Braunschweig in der vergangenen Woche ereignet. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Eine Autovermietung aus Braunschweig hatte demnach die Polizei gerufen, nachdem ein Kunde ein geliehenes Auto einfach nicht mehr zurückbrachte. Die Ermittler konnten das vermisste Auto schließlich ausfindig machen. Wie sich herausstellte war es nicht das einzige Vergehen des mutmaßlichen Autodiebs.

Unterschlagung in Braunschweig

Dem Bericht der Polizei zufolge erstatte die Autovermietung vergangene Woche Anzeige, als ein vermietetes Fahrzeug nicht wieder zurückgegeben wurde. Am Montagvormittag wurde das Auto dann auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover entdeckt und die Polizei eingeschaltet. Es gelang den Polizeibeamten das Fahrzeug auf dem Parkplatz Röhrse zu stoppen.

Dort kontrollierte die Polizei den Fahrer und stellte fest: Der 31-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Außerdem fanden die Beamten im Auto noch Drogen, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen werden musste.

Polizei Braunschweig stellt Strafanzeige

Den Fahrer erwartet jetzt neben einem Verfahren wegen Unterschlagung auch eine Strafanzeige wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Auto wurde sichergestellt.

