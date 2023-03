Messer-Angriff in Braunschweig: 15-Jähriger schwer verletzt

Braunschweig. In Braunschweig ist es am Freitag zu einem Streit unter Schülern gekommen. Ein 15-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 15-jähriger Schüler ist am Samstagabend in Braunschweig mit einem Messer schwer verletzt worden. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen 20 bis 30 Jugendlichen am Herzogin-Anna-Amalia-Platz, wie die Braunschweiger Polizei am Montagvormittag mitteilt. Ein Unbekannter stach später in einer Straßenbahn auf den Jugendlichen ein – im Bereich der Humboldtstraße.

Zunächst hatte es demnach eine „Reihe von Streitigkeiten“ innerhalb der Schule in Braunschweig gegeben. Am Wochenende trafen die zerstrittenen Gruppen dann auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz erneut aufeinander. Die Jugendlichen flüchteten in verschiedene Richtungen.

Messer-Angriff in Braunschweig – Fahndung erfolglos, Zeugen gesucht

In der Straßenbahn kam es dann gegen 20 Uhr zur gefährlichen Körperverletzung. Täter soll ein Jugendlicher gewesen sein – er flüchtete. Eine Fahndung der Braunschweiger Polizei verlief zunächst erfolglos.

Das Opfer wurde durch Rettungskräfte in die Notaufnahme des Städtischen Klinikums verbracht. Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt der 15-Jährige nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Strafverfahren eingeleitet – und sucht nach Zeuginnen oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise gehen telefonisch an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig: