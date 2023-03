Braunschweig. Tarifstreit im öffentlichen Dienst: Beschäftigten drohten Lohnkürzungen, heißt es. Vereinbarung über Notfallversorgung am Streiktag ist gescheitert.

Am 15. März ruft Verdi die Beschäftigten des Braunschweiger Klinikums zum Warnstreik auf.

Öffentlicher Dienst Verdi kündigt Warnstreik am Klinikum Braunschweig an

Im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) die Beschäftigten des Städtischen Klinikums Braunschweig am Mittwoch, 15. März, zum Warnstreik auf. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Entgelterhöhung um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das Angebot der Arbeitgeber umfasst eine Entgelterhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen von insgesamt 2500 Euro, mit einer Laufzeit von 27 Monaten.

Bislang gibt es in dem Tarifstreit keine Annäherung, auch die zweite Verhandlungsrunde Ende Februar verlief ohne Ergebnisse. Für Ende März ist die wohl entscheidende dritte Runde angesetzt. Verdi-Chef Frank Werneke hat bereits mit einer Urabstimmung über einen regulären Streik gedroht, falls die dritte Runde keinen Durchbruch bringe. Am Freitag haben Warnstreiks den ÖPNV in mehreren Bundesländern lahmgelegt – auch Braunschweig war betroffen.

Pflegefachkraft am Braunschweiger Klinikum: Wir haben die Nase voll

Verdi zufolge wollen die Arbeitgeber den Tarifvertrag zur Zukunftssicherung der Krankenhäuser sowie den Tarifvertrag Soziale Dienste für die Altenpflege und Altenhilfe wieder in Kraft setzen. „Wenn diese Tarifverträge angewendet würden, könnten Kliniken bis zu sechs Prozent, Arbeitgeber in der Altenpflege bis zu fünf Prozent weniger zahlen, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht“, so die Gewerkschaft. Das sei nicht hinnehmbar.

„Wir Beschäftigte des Klinikums Braunschweig haben die Nase voll“, erklärt Antje Pohle, Pflegefachkraft im Klinikum, laut der Pressemitteilung. „Die Belastungen nehmen seit Jahren zu und nun sollen wir einen Reallohnverlust oder gar Lohnkürzungen hinnehmen“, sagt sie.. „Erst wurden wir in der Pandemie beklatscht – und nun folgt die Klatsche.“

Verdi: An Streiktagen wird Notdienst auf Wochenendniveau sichergestellt

Die Gewerkschaft erläutert, dass sie wie in allen von Streikmaßnahmen betroffenen Krankenhäusern eine Vereinbarung über die Notfallversorgung während des Streiks auf Niveau des Wochenenddienstes eingefordert habe. „Verhandlungen mit der Klinik-Geschäftsführung über eine Notdienstvereinbarung mussten jedoch am Freitag ergebnislos beendet werden“, so Verdi. „Die Klinikleitung lehnte zuletzt sogar einen Notdienst ab, der teils über dem Wochenendniveau liegt.“

Dazu sagt Gunther Degenhardt, Verdi-Aktiver und Streikleiter: „Die Geschäftsführung agiert unverantwortlich, wenn sie eine verbindliche Anpassung des Versorgungsumfangs an die geringere Personalausstattung während der Streiktage verweigert. Zudem möchte die Geschäftsführung damit die Beschäftigten zu einem Verzicht auf ihr grundgesetzlich geschütztes Streikrecht bewegen“, kritisiert er. Die Belegschaft werde sich davon nicht beeindrucken lassen und ihr Streikrecht verantwortungsvoll wahrnehmen, so Degenhardt. „Die gewerkschaftlich Aktiven werden zudem auch ohne Vereinbarung einen Notdienst auf Wochenendniveau sicherstellen.“

