Braunschweig Containerbrand in Braunschweig: Flammen direkt neben Gebäude

In Melverode im Braunschweiger Süden standen am Samstag zwei Abfallcontainer in Flammen – direkt neben einem Gebäude. Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Kai Falke mitteilt, hat die Leitstelle nach Eingang des Notrufs sofort die Ortsfeuerwehr Melverode, den Löschzug der Feuerwache Süd und einen Rettungswagen alarmiert.

Der Rettungswagen befand sich Falke zufolge bereits ganz nah am Einsatzort. Die Besatzung konnte daher sehr schnell eine detaillierte Lagemeldung über Funk mitteilen. Außerdem waren die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund des kurzen Anfahrtsweges sehr schnell vor Ort und begannen schon nach drei Minuten mit den Löscharbeiten.

Per Wärmebildkamera kontrollierten Einheiten der Braunschweiger Berufsfeuerwehr das Gebäude

Sie verhinderten damit ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. „Das Feuer wurde mit einem C-Rohr bekämpft“, heißt es im Einsatzbericht. „Das angrenzende Gebäude wurde durch Einheiten der Berufsfeuerwehr, unter anderem mit einer Wärmebildkamera, kontrolliert. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden.“

