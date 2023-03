Volkstriathlon in Wolfsburg feiert Comeback nach langer Pause

Jetzt steht fest, dass der 36. Volkstriathlon in diesem Jahr endlich stattfinden kann! Am 9. Juli feiert die Großveranstaltung im Wolfsburger Allerpark und der Umgebung ihr Comeback. 2022 durchkreuzten Bauarbeiten die Pläne, davor gab’s zwei Jahre Corona-Pause.

Lange Zeit wurde um die Fortsetzung gerungen, lange Zeit war unklar, ob es eine Lösung für die Radstrecken-Problematik geben wird. Jetzt steht endlich fest: Der Wolfsburger Volkstriathlon kann wieder steigen. Das gab das Organisationsteam um Jan Poguntke vom VfL Wolfsburg am Freitag bekannt.

Bauarbeiten auf B 188 durchkreuzten Triathlon-Comeback

Im vergangenen Jahr hatten die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 188 das Sport-Event unmöglich gemacht. Da das Problem wegen weiterer Bauarbeiten auf der B 188 für den VfL auch 2023 bestanden hätte und perspektivisch auch der in einigen Jahren notwendige Neubau der Berliner Brücke jedes Jahr aufs Neue für Schwierigkeiten gesorgt hätte, musste eine dauerhaft funktionierende Lösung her. „Diese ist nun in vielen konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Wolfsburg, der Polizei und der Landesverkehrsbehörde gefunden worden“, gab der Sportverein in einer Pressemitteilung bekannt.

VfL-Vorstandsvorsitzender Stephan Ehlers ist über diese Entscheidung hocherfreut. „Dass eine der ältesten Triathlon-Veranstaltungen unseres Landes nun eine Zukunft hat, ist eine tolle Sache! Unser Dank gilt allen Beteiligten an der zielorientierten Problemlösung.“

Radstrecke führt künftig in Norden von Wolfsburg

„Wolfsburg ist eine Sportstadt und der Volkstriathlon ein wichtiger Bestandteil unseres Sportangebotes. Es freut mich, dieses Jahr wieder viele Sportlerinnen und Sportlern im Allerpark begrüßen zu dürfen“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann zitiert. Die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten, allen voran des VfL e.V. und der Polizei, habe gezeigt, welch hohen Stellenwert das Event für die Stadt habe.

Was heißt das nun im Detail für die Triathletinnen und Triathleten? Die Radstrecke wird zukünftig in Richtung Norden führen, bleibt aber komplett auf Wolfsburger Gebiet. Über die Nordstadt, Brackstedt (bis Brackstedter Mühle), Velstove und Wendschott/Vorsfelde geht es über die B 188 zurück in den Allerpark. Dafür wird die Bundesstraße während der Veranstaltungsdauer zwischen der und der Kreuzung B 188/L 291 gesperrt.

Erstmals gibt’s auch Staffelstartplätze

Die Strecke ist 21 Kilometer lang und entspricht damit genau den Verbandsvorgaben. Detailinformation inklusive der Sperrungen und Umleitungen dazu folgen rechtzeitig vor dem Event, kündigen die Organisatoren an.

Aus sportlicher Sicht ändert sich für die Athleten auch etwas: Nachdem bereits in Vor-Pandemiezeiten viele Anfragen zu Staffelstartmöglichkeiten gestellt wurden, wird diese neue Wertung nun eingeräumt, erläutert der VfL. Damit verringert sich die Kapazität für Einzelstarter auf 800 Plätze (600 Männer und 200 Frauen). Hinzu kommen nun 200 Staffelstartplätze.

Onlineanmeldung zum Volkstriathlon ab sofort

Das Startgeld musste den Veranstaltern zufolge aufgrund der aktuellen Teuerungsraten moderat erhöht werden. Es gliedert sich folgendermaßen: 40 Euro zahlen Startpassinhaber, 43 Euro kostet die Teilnahme ohne Startpass und 81 Euro für Staffeln.

Die Onlineanmeldung startet ab sofort unter www.triathlon-wob.de und endet spätestens am 30. Juni um 12 Uhr – oder früher, sobald das Teilnehmerlimit erreicht wird. Auf der Homepage sind im Detail auch alle Informationen zum Event zu finden, inklusive der Erklärung der Staffelwertung. red