Brand in Helmstedt: Schuppen mit Pelletheizung fing Feuer

Helmstedt. In Büddenstedt ist in der Nacht ein Schuppen in Flammen aufgegangen. Darin war eine Pelletheizung untergebracht – samt Pellet-Vorrat.

In Büddenstedt hat in der Nacht zu Samstag ein Schuppen gebrannt, in dem eine Pelletheizung untergebracht und eine große Menge Holzpellets gelagert waren. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden.

Ein Brand in der Bahnhofstraße in Büddenstedt hat in der Nacht zu Samstag die Feuerwehren in Helmstedt beschäftigt. Wie die Einsatzkräfte berichten, ging um 1.36 Uhr der Alarm ein, gemeldet wurde ein Gebäudefeuer. Das bestätigte sich für die Wehren bereits auf der Anfahrt. Laut Feuerwehr brannte bereits der Dachstuhl eines freistehenden Schuppens, in dem unter anderem eine Pelletheizung untergebracht war.

Mehrere Trupps unter Atemschutz brachten mit bis zu drei Leitungen das Feuer binnen 30 Minuten unter Kontrolle. Anschließend mussten die Einsatzkräfte teile des Daches und eines Giebels abreißen, um sich vor herabfallenden Trümmern zu schützen.

Feuerwehr bringt Schaumteppich auf Holzpellets aus

In dem Schuppen untergebracht war auch ein Pelletbunker – und der war laut Feuerwehr gut gefüllt. Mit Hilfe der Drehleiter brachten die Einsatzkräfte einen Schaumteppich auf den Holzpellets aus, um zu verhindern, dass diese wieder aufflammen.

Im Einsatz war neben den Ortswehren aus Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf und Helmstedt auch das DRK. Auch ein Schnelleinsatzzelt kam zum Einsatz, damit sich die Feuerwehrleute während des Einsatzes aufwärmen und versorgen konnten. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden, bevor die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden konnte.

