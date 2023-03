Supermarkt „Go Asia“ nennt Eröffnungstermin für Braunschweig

Braunschweig. In wenigen Tagen soll es im Konrad-Koch-Quartier losgehen – nachdem sich die Umbauarbeiten länger hingezogen haben als zunächst gedacht.

Im Untergeschoss des Konrad-Koch-Quartiers in Braunschweig soll in Kürze wieder Leben einkehren. Die Supermarktkette „Go Asia“ setzt damit ihren Expansionskurs fort – im Foto Geschäftsführer Wei Zhao.

Die Supermarktkette „Go Asia“ mit Sitz in Berlin und mehr als 800 Beschäftigten ist seit einigen Jahren auf Expansionskurs. Bundesweit gib es inzwischen 37 Filialen, zum Beispiel in Berlin, München, Hamburg, Köln, Frankfurt und Hildesheim. Weitere Eröffnungen plant das Unternehmen unter anderem in Wiesbaden, Aachen und Dresden.

Auch für Braunschweig hatte Geschäftsführer Wei Zhao schon im Juni 2021 die Eröffnung eines weiteren Standortes angekündigt – im Untergeschoss des Konrad-Koch-Quartiers, wo lange Zeit das Schuhgeschäft „Street-Shoes“ zu finden war. Zhao nannte damals noch keinen exakten Starttermin: Erst einmal müsse sichergestellt werden, dass der Lastenaufzug auch ins Untergeschoss fahren könne, sagte er. Einige Bauarbeiten seien noch nötig.

Der zweite Asia-Supermarkt in der Braunschweiger Innenstadt

Vor einem Jahr hieß es dann zunächst, es könne voraussichtlich im Oktober 2022 losgehen. Doch dem Unternehmen zufolge gab es Probleme, die alles weiter verzögerten. Nun soll es aber wirklich soweit sein: Die Eröffnung werde am 16. März stattfinden, sagt eine Sprecherin. Damit wird ein weiterer Leerstand in der Fußgängerzone geschlossen.

Das Besondere: Die Innenstadt bekommt damit innerhalb weniger Tage gleich den zweiten Supermarkt mit asiatischen Produkten. Erst am 2. März hat „Mr. Phung“, ein Familienunternehmen aus Hannover, im ehemaligen City-Markt von Edeka-Görge zwischen Bankplatz und Friedrich-Wilhelm-Straße eröffnet.

