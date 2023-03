Salzgitter-Bad: Einbruch in Bar

Salzgitter-Bad. Unbekannte Täter sind in Salzgitter-Bad in eine Bar eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln einer Tür am Donnerstag, zwischen 1.30 Uhr und 15 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße in Salzgitter-Bad. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld, mehrere Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie eine Musikbox entwendet. Der entstandene Schaden wird mit rund 1200 Euro angegeben. Hinweise: (05341) 8250.

Weitere Nachrichten aus Salzgitter lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!