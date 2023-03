Dies sind Wolfsburgs schlimmste Schlaglochpisten

Die Heinrich-Nordhoff-Straße ist bei Weitem nicht die einzige Buckelpiste in Wolfsburg. Zahlreiche Leser und Nutzer der sozialen Medien folgten unserem Schlagloch-Aufruf und meldeten die für sie schlimmsten Schlaglöcher in der Stadt.

Gleich drei Hinweise gingen zur Alessandro-Volta-Straße ein. „Da stirbst Du halb, wenn Du schneller bist als zu Fuß“, schreibt eine Wolfsburgerin auf Instagram.

Ein WN-Leser bezeichnet die Alessandro-Volta-Straße in einer E-Mail als Katastrophenstraße, „übersät mit Unebenheiten, Bodenwellen und Schlaglöchern“. Am besten einmal mit dem Auto ausprobieren, rät er. „Aber bloß nicht schneller als 20 km/h.“

Viele Schäden auf der Alessandro-Volta-Straße

Weitere Schlaglochpisten in der Stadtmitte sind laut Lesern die Heßlinger Straße, die Berliner Brücke und die Alte Landstraße am Steimker Berg. Dort stehe jetzt in Höhe Marktplatz sogar ein Warnschild, so eine Instagram-Nutzerin.

Sehr viel Bestätigung erhielt eine Userin, die auf den schlechten Zustand der L 290 zwischen Hehlingen und Reislingen hinwies. „Fast jeder Meter beschädigt“, so ihr Urteil. Ein „tolles Schlagloch“ wurde über Instagram auch vom Promilleweg zwischen Vorsfelde und der Nordstadt gemeldet.

Schlaglochpiste Sauerbruchstraße wird saniert

Eher Schlagloch als Straße ist diese Zufahrt am Burgwall am Rabenberg. Foto: Privat

In Mitte-West rumpelt es auf dem Samlandweg. „Das ist schon lebensgefährlich“, meint der Hinweisgeber.

Drei Wolfsburgern und Wolfsburgerinnen ist außerdem die Sauerbruchstraße als heftige Schlaglochstrecke aufgefallen. „Vom Kreisel am Krankenhaus kommend: eigentlich aber die ganze Straße“, heißt es auf Instagram. „Am schlimmsten finde ich die Sauerbruchstraße, das größte Loch ist gegenüber der Teststation“, schreibt auch eine Leserin per E-Mail. Die Sauerbruchstraße gehört zu den Straßen, die in diesem Jahr erneuert werden sollen.

Ein Foto von einer Straße, die mehr Loch als Fahrbahn ist, schickte eine Leserin vom Rabenberg. Es zeigt, dass auf einer Zufahrt zu Mehrfamilienhäusern am Burgwall sehr großflächig die Asphaltdecke fehlt.

Schlaglöcher in Wolfsburg: „Wie ein Schweizer Käse“

Ganz allgemein überrascht das Ausmaß der Schäden an den Straßen in Wolfsburg doch einige. „In den letzten ein bis zwei Jahren scheint Wolfsburg ein einziges Schlagloch geworden zu sein. Die Häufung ist extrem geworden. So schlimm hatte ich es sonst nicht wahrgenommen“, heißt es in einem Kommentar auf Instagram.

„Man kann schon fast sagen, dass ganz Wolfsburg und die dazugehörigen Dörfer durchweg mit Schlaglöchern versehen sind, wie ein Schweizer Käse“, bemerkt eine Userin. Eine andere Frau rät: „Ihr solltet lieber fragen, wo ruckelt es nicht – ist leichter.“

„Einer Auto-Stadt nicht würdig“, meint ein Nutzer. Das findet auch eine Wolfsburgerin, die in Detmerode ein Loch nach dem anderen entdeckt. Ein paar Löcher würden zugestopft, doch gleich daneben täten sich neue auf, schildert sie. „Es ist beschämend, wenn Besucher kommen und fragen, was in der Autobauerstadt los ist.“

Gefahr für Radfahrer in Fallersleben

Karl-Rainer Rasmussen hat im Rotekampweg in Fallersleben drei Schlaglöcher entdeckt. Ein Unfallrisiko für Radfahrer, meint er. "Es wäre gut, wenn sie kurzfristig geschlossen werden könnten." Foto: Karl-Rainer Rasmussen / Privat

Risiken für Radfahrer sehen Leser auf zwei Fallersleber Straßen. Eine Fallersleberin sandte ein Bild einer von Rillen durchzogenen Fahrbahn auf der Straße Hinterm Hagen ein. „Diese Straße ist stark befahren“, schreibt sie dazu. „Mittlerweile ist die Straße für Fahrradfahrer im Dunkeln eine Gefahr.“

Schlaglöcher auf dem Rotekampweg dokumentierte Karl-Rainer Rasmussen. Er warnt: Sie stellten insbesondere für Radfahrer in der Dunkelheit ein Unfallrisiko dar. „Es wäre gut, wenn sie kurzfristig geschlossen werden könnten.“

Abgesackte Straße in Ehmen

Von einem abgesackten Straßenstück in den Sohlsträuchen berichtet eine Leserin aus Ehmen. In der Senke befinde sich zudem ein tiefes Schlagloch.

Besorgniserregend findet ein Leser auch den Zustand des Herzbergweges in Mörse. Nach mehreren Baulagern sei der Rand des Weges zwischen Ostlandstraße und An der Lehmkuhle so stark beschädigt, dass ein sicheres Begehen fast nicht mehr möglich sei. „Zur Verkehrssicherheitspflicht gehören nicht nur die Straßen“, so der Hinweis des Wolfsburgers.

Riesen-Schlagloch in Vorsfelde

In Vorsfelde sind Autofahrern Schäden an der Meinstraße, an der B 188 zwischen Feuerwehr-Kreuzung und Kanalbrücke und an der Carl-Grete-Straße aufgefallen. Ein „Highlight“, so ein WN-Leser.

In Vorsfelde befand sich auch Wolfsburgs wohl größtes Schlagloch, und zwar vor dem Baumarkt in der Straße Sägerbäume. „Sogar aus dem Weltraum zu sehen“, schrieb ein Leser und hängte zum Beweis eine Google-Earth-Ansicht an seine E-Mail. Dieses Riesen-Schlagloch ist allerdings inzwischen gefüllt.

Warnbake, aber kein Loch in Westhagen

Ingolf Pusch wundert sich seit Monaten über diese Warnbake im Dresdener Ring in Westhagen. Ein dazugehöriges Schlagloch kann er nicht entdecken. Foto: Ingolf Pusch / Privat

Eine Kuriosität etwas anderer Art meldete Ingolf Pusch. Mindestens dreimal pro Woche fährt er auf dem Dresdener Ring in Westhagen an einer vermeintlichen Gefahrenstelle vorbei, die an der Bushaltestelle Hallesche Straße sogar mit einer beleuchteten Warnbake gesichert ist.

„Das, was nicht zu erkennen ist, ist ein Loch“, stellt Pusch fest. Er fragt sich, ob die Monate alte Absperrung vielleicht einfach nur vergessen wurde – und ob die Kommune dafür noch Leihgebühren zahlt.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg







Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!