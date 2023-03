Einbruch in Salzgitter Schule und Kita – Polizei sucht Zeugen

Salzgitter. Unbekannte sind in eine Schule und eine Kita in Burgdorf eingebrochen. Gestohlen wurde nichts, aber ein hoher Sachschaden ist entstanden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Schule und einer Kindertagesstätte in Burgdorf, bei der Burgdorfer Straße gelangt. Um sich Zutritt zu verschaffen hebelten sie ein Fenster auf. In verschiedenen Räumen öffneten die Täter mehrere Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter (05341) 1897-0.

Weitere Meldungen lesen Sie hier:

