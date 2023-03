Messerangriff in Helmstedt: 26-Jähriger verletzt Mann – U-Haft

Helmstedt. Bei einem Beratungsgespräch in einer Bildungseinrichtung kam es am Dienstag zu dem Angriff. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

Während eines Beratungsgesprächs in einer Bildungseinrichtung ist es am Dienstag in Helmstedt zu einem Messerangriff gekommen (Symbolfoto).

Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen einen 61-jährigen Mitarbeiter einer Bildungseinrichtung in der Wilhelmstraße in Helmstedt mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Mitarbeiter befand sich am Dienstagvormittag mit dem 26-Jährigen zu einem Beratungsgespräch in einem Besprechungsraum der Bildungseinrichtung, schreibt die Polizei. Plötzlich und völlig unvermittelt soll es zu der Attacke gekommen sein. Im Anschluss flüchtete der 26-Jährige aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Kollegen des 61-Jährigen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Gegen 11.30 Uhr erschien der Tatverdächtige auf der Wache des Polizeikommissariates Helmstedt und stellte sich. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Seit Mittwoch sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft

Der zuständige Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte am Mittwoch einen Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl. Am frühen Nachmittag wurde der Tatverdächtige einem Richter am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl, der 26-Jährige kam in U-Haft.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!