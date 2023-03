GTI-Treffen: Vom Wörthersee vor das Wolfsburger VW-Werk

Das GTI-Treffen am Wörthersee zog jahrelang viele VW-Fans an. Nun stellt sich die Gemeinde Maria Wörth gegen die Veranstaltung.

Volkswagen überführt das legendäre GTI-Treffen am Wörthersee in die Zukunft: Ab 2024 findet es im Herzen der Marke, in Wolfsburg, statt. Vor den Toren des Volkswagen-Werks wird künftig das „GTI Coming Home“-Event Enthusiasten und Fans von sportlichen Volkswagen Modellen empfangen, teilte das Unternehmen jetzt mit.

„Die GTI-Fans sind von großer Bedeutung“

„Unsere GTI-Fans sind für Volkswagen von großer Bedeutung und deswegen liegt uns der Austausch mit ihnen sehr am Herzen“, sagt Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. „Aus diesem Grund haben wir uns ziemlich schnell entschieden, nachdem das GTI-Treffen am Wörthersee bedauerlicherweise abgesagt wurde, der GTI-Fangemeinde in Wolfsburg ein neues Zuhause für das Event zu bieten. Bei den Veranstaltungsplanungen möchten wir auch die Wünsche der Fans berücksichtigen, denn es soll vor allem ein Treffen für sie werden. Entsprechend werden wir im kommenden Jahr sicher einige Highlights und Überraschungen bieten können.“

VW verspricht Aktionen und Überraschungen

GTI – diese drei Buchstaben stehen seit fast einem halben Jahrhundert für Sportlichkeit, Emotionen und Dynamik. Die Fangemeinde auf der ganzen Welt wächst bis heute und die Anhänger der Kult-Marke kommen regelmäßig in Fanclubs zusammen und tauschen sich in Communities aus. Seit 1982 fand das größte GTI-Treffen traditionell in Österreich am Wörthersee statt – doch die Gemeinde Maria Wörth hat kürzlich die Entscheidung getroffen, die jährliche Veranstaltung nicht weiter durchzuführen. Volkswagen hat sich entschieden, diese Tradition ab dem kommenden Jahr in Wolfsburg fortzuführen: Neben Fahrzeugpräsentationen, Bühnenshows und Clubtreffen wird es viele weitere Aktionen und Überraschungen für die GTI-Fans geben. Die Flächen und Infrastruktur in Wolfsburg bieten ideale Voraussetzungen, um eine große Anzahl an Besuchern mit ihren Fahrzeugen zu empfangen. Unter dem Motto „Coming Home“ wird Volkswagen den Standort Wolfsburg zur neuen Heimat der GTI-Fangemeinde machen.

